"Absolute Wunschlösungen": SV Bruckmühl verlängert mit Trainerteam

Mike Probst bleibt Cheftrainer des SV Bruckmühl. – Foto: Bernhard Schmöller

Die Entscheidung war nach konstruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten bereits frühzeitig und ligaunabhängig in der vergangenen Saison gefallen. Aufgrund der angespannten sportlichen Lage zu diesem Zeitpunkt ist – vor allem um den Fokus weiter darauf zu richten – gezielt beschlossen worden, auf eine mediale Bekanntgabe zu diesem Zeitpunkt zu verzichten.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl hat weitere elementar wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Das Trainerteam der „Ersten“ aus Chefcoach Mike Probst, Co-Trainer Benedikt Aigner und Torwarttrainer Johannes Rottmüller bleibt auch zur neuen Spielzeit unverändert. Damit setzt der Bezirksligist auf der Trainerposition in Zeiten des personellen Umbruchs weiter auf Kontinuität.

Stephan Keller, sportlicher Leiter der Herren: „Wir sind extrem zufrieden, mit allen Trainern verlängert haben zu können. Das waren unsere absoluten Wunschlösungen in beiden Teams. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, vor allem auch frühzeitig.“

Intern sind die Verlängerungen, auch im Hinblick auf die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen sowie auf die Gespräche zu Spielerverlängerungen, bereits vor einiger Zeit verkündet worden. Nach dem erfolgreichen direkten Klassenerhalt und der anstehenden Sommervorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga Ost erfolgt nun die öffentliche Kommunikation.

SV Bruckmühl ist die längste Trainerstation für Mike Probst

Für Mike Probst geht damit die zweite Amtszeit beim SVB weiter. Der 63-Jährige wurde zur Saison 2022/2023 erstmals als Cheftrainer beim damaligen Landesligisten vorgestellt. Nach zwei Spielzeiten trennten sich die Wege zunächst einvernehmlich wieder. Nach einer nur kurzen Pause übernahm Probst im Jahresendspurt 2024 erneut an der Seitenlinie – zunächst interimsweise, dann wieder fest. Nun geht der Ex-Bundesliga-Profi in seine bereits fünfte Saison beim Team aus der Marktgemeinde.

„Aus der Notsituation vor vier Jahren wird jetzt meine längste Trainerstation. Die Arbeit mit meinen Trainerkollegen und den Verantwortlichen ist so überzeugend, dass ich mich auf die reizvolle Aufgabe freue, mit den Jungs in die Zukunft zu denken“, blickt Probst bereits voraus.

Eigengewächs Benedikt Aigner bleibt Co-Trainer

Benedikt Aigner war im Sommer 2025 als Co-Trainer zur ersten Mannschaft aufgerückt und bleibt ebenfalls an Bord. Der 27-Jährige ist ein echter Bruckmühler. Der ehemalige Jugend- und Herrenspieler des SVB durchlief sämtliche Mannschaften in Rot und Weiß. Im Nachgang führte er die neu gegründete dritte Mannschaft als Trainer in die B-Klasse. Nach drei Jahren als Coach der zweiten Mannschaft, gekrönt mit dem historischen Aufstieg in die Kreisklasse, komplettierte Aigner vor der vergangenen Saison das Trainerteam der Bezirksliga-Mannschaft.

Nun geht der gemeinsame Weg weiter: „Für meinen Heimatverein weiterhin an der Seitenlinie stehen zu dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz. Dieser Verein hat mich geprägt, und ich freue mich darauf, auch in Zukunft meinen Beitrag zum Erfolg und zur Entwicklung zu leisten.“

Hansi Rottmüller: „Vereinsleben ist nicht nur eine Worthülse“

„Hansi“ Rottmüller ist nach Stationen beim SB DJK Rosenheim und ASV Au bereits seit mehr als sechs Jahren in Bruckmühl. Mit seiner Zusage ist der 42-Jährige auch in der kommenden Spielzeit weiter für die Torhüter im Herren- und Jugendbereich zuständig.

„Ich freue mich, mit Burschen weiter zu arbeiten, die Lust auf den Verein haben - egal ob auf oder neben dem Platz. Vereinsleben ist halt nicht nur eine Worthülse. Vor allem freut mich aber die weitere Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in der Fußballabteilung. Vereinsleben ist bei denen nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein Vorbild für das Ehrenamt.“

Erich Dreher und Charly Kunze bleiben Trainer der „Zwoaten“

Das Erfolgs-Trainerduo der zweiten Mannschaft aus Erich Dreher und Charly Kunze bleibt ebenfalls unverändert. Gemeinsam gelang der Klassenerhalt im ersten Jahr in der Kreisklasse. Dreher coacht die „Zwoate“ bereits seit fünf Jahren und führte das Team in der Spielzeit 2024/2025 in die Kreisklasse.

Auf den Abgang von Aigner folgte im Anschluss Charly Kunze als zweiter Trainer. Der 32-Jährige kehrte zur Saison 2015 nach vielen Jugend- und Herrenjahren beim TSV 1860 München und TSV 1860 Rosenheim als Spieler zu seinem Heimatverein zurück. Im vergangenen Sommer stieg der Marketing-Verantwortliche des SVB in den Trainerbereich ein und vermittelt seitdem erfolgreich sein Wissen aus der Junioren-Bundesliga und Herren-Regionalliga. (Alexander Nikel)