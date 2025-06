»Absolute Wunschlösung«: Prackenbach installiert Milicevic als Trainer

Der SV Prackenbach ist mit einem blauen Auge davon gekommen. In der abgelaufenen Runde kämpften Bauerfeind, Früchtl bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg und konnten sich gerade noch retten. Negativer Höhepunkt einer durchwachsenen Spielzeit war im Frühjahr die Trennung von Coach Uwe Augustin, für den SVP-Ikone Andreas Lex in die Bresche sprang . Der 54-Jährige hat seine Aushilfstätigkeit nun aber wieder beendet und mit Ivan Milicevic konnte der Klub einen Spielertrainer unter Vertag nehmen, der in der vergangenen Saison als Aktiver mit der SpVgg Plattling Meister in der Kreisliga Straubing wurde.

Vor seinem Engagement bei den Isarstädtern kickte Milicevic, der im Herbst 2018 nach Bayern kam, unter anderem für die DJK Vilzing, für die der Angreifer 49 Bayernliga-Matches bestritt und dabei 20 Tore erzielte. Anschließend stand er eine Saison in Diensten des Landesligisten 1. FC Bad Kötzting (29 Spiele, 14 Treffer), ehe ein einjähriges Spielertrainer-Gastspiel beim Oberpfälzer Kreisligisten SG Waldmünchen / Geigant folge. In seiner fußballerischen Glanzzeit war der inzwischen in Zandt wohnhafte Routinier Profi in seiner kroatischen Heimat und hatte auch Auslandsstationen in Italien und den USA.







"Wir hatten mit Ivan sehr angenehme Gespräche und er kristallisierte sich schnell zu unserer absoluten Wunschlösung heraus, denn vor allem als Typ hat er uns beeindruckt. Von seiner Erfahrung soll unsere mittlerweile ziemlich junge Truppe profitieren und natürlich erhoffen wir uns von ihm auch einige Tore", sagt Prackenbachs Abteilungsleiter Stefan Kuffner. Ivan Milicevic freut sich auf die Aufgabe beim SVP: "In Plattling hatte ich eine gute Zeit, die mit dem Meistertitel einen optimalen Abschluss fand. Über Dauer war der Fahraufwand aber enorm und mein Ziel war es ohnehin, wieder als Trainer zu arbeiten. Dass das mit Prackenbach geklappt hat, freut mich sehr. Ich darf eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft übernehmen, zudem ist der Verein top geführt und ich habe nur eine knappe Viertelstunde zu fahren. Das ist alles super und jetzt gilt es, eine ordentliche Saison zu spielen."







Im Kader gibt es ein paar Veränderungen. Der tschechische Legionär David Tesinsky wird nicht mehr für den SVP auflaufen, sein Landsmann Lukas Bezdek legt eine Pause ein. Außerdem hat sich Torhüter Tobias Hauner zur SpVgg Patersdorf verabschiedet. Routinier Daniel Holzer hat seine Laufbahn beendet. Neben Coach Milicevic konnte die Verantwortlichen Eigengewächs Johannes Wolf, das laut BFV-Statistik mit 39(!) Treffern Torschützenkönig der Oberpfälzer U19-Bezirksoberliga wurde, von der DJK Vilzing heimholen. "Die Rückkehr von Johannes ist für uns ebenfalls eine tolle Sache, da er ein Riesentalent ist, der unser Team bereichern wird. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, würden wir gerne noch einen Innenverteidiger verpflichten. Grundsätzlich sind wir vernünftig aufgestellt und wollen eine bessere Rolle als in der Vorsaison spielen. Ziel ist ein gesicherterer Mittelfeldplatz", informiert Spartenboss Kuffner, der auch noch ein Extralob für Interimscoach Lex parat hat: "Andi gebührt ein riesengroßer Dank. Er hat die Mannschaft in einer ganz schwierigen Situation übernommen und großen Anteil daran, dass wir die Klasse noch halten konnten."