„Absolute Wundertüte“: Derby unter Hochspannung

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Der Tabellenzweite SSV Vorsfelde II empfängt den Neunten TSV Hehlingen – und alles ist angerichtet für ein emotionales Derby. Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Partie, warnen aber eindringlich vor der Unberechenbarkeit des Gegners.

Wenn am Sonntag in der Bezirksliga Braunschweig 1 der SSV Vorsfelde II auf den TSV Hehlingen trifft, geht es nicht nur um Punkte, es geht um Prestige. Es ist Derbyzeit. Und das merkt man bereits in den Worten von Trainer Patrick Klein: „Die Spiele zwischen Vorsfelde und Hehlingen haben immer eine gewisse Brisanz. Da ist ordentlich Feuer drin, die Jungs kennen sich.“

Die Ausgangslage scheint klar: Vorsfelde II steht mit 41 Punkten aus 18 Spielen auf Rang zwei, Hehlingen rangiert mit 25 Zählern im Mittelfeld. Doch genau davor warnt Klein eindringlich: „Hehlingen ist für mich eine absolute Wundertüte.“

Der Blick auf die bisherigen Ergebnisse unterstreicht diese Einschätzung. Hehlingen besiegte unter anderem den SV Gifhorn mit 4:3, gewann gegen den TV Jahn zwei mal und überzeugte bereits in der Hinrunde mit einem 4:1 Sieg gegen Hankensbüttel. Gleichzeitig gab es aber auch Rückschläge, wie etwa gegen Schwülper.

Das Hinspiel allerdings war eine klare Angelegenheit: 5:1 für Vorsfelde II. Luschert (22., 27.), Mokry (43.), Istock (46.) und Schauer (72.) trafen damals. Ein Ergebnis, das als Maßstab dienen kann, aber nicht muss.

Zumal beide Teams mit Selbstvertrauen in das Derby gehen. Hehlingen drehte zuletzt ein Spiel gegen Wendschott und gewann 3:1, während Vorsfelde II beim VfL Wahrenholz mit 4:1 überzeugte. Klein betont: „Wir haben die letzten Spiele gewonnen und sind hoch motiviert, dass die Serie weitergeht. Das ist unser Anreiz.“

Doch bei aller Euphorie bleibt der Fokus klar: „Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen.“ Denn der Blick geht bereits weiter, auf richtungsweisende Wochen: „Dann geht es in die Topspiele gegen Isenbüttel, Ehmen, Hillerse und Lupo. Da wollen wir natürlich mit einem Sieg in diese Topspielwochen gehen.“

Die Voraussetzungen stimmen. „Ich bin guter Dinge. Die Jungs haben ordentlich trainiert. Dementsprechend sind wir gut vorbereitet und freuen uns auf das Derby am Sonntag.“