"Absolute Wertschätzung": Heiko Dietz verlängert in Schlebusch Landesliga, Staffel 1: Am 13. Spieltag übernahm Heiko Dietz den SV Schlebusch in einer brenzligen Lage - mit vier Zählern stand der Verein am Tabellenende. Unter dem neuen Cheftrainer änderte sich jedoch einiges. Nun verlängerte der Übungsleiter beim Landesligisten. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Dietz verlängert in Schlebusch – Foto: SV Schlebusch

Der SV Schlebusch stand nach 12 Spieltagen mit vier Zählern auf dem letzten Platz der Landesliga, Staffel 1. Doch nach dem Amtsantritt von Heiko Dietz sammelte der Abstiegskandidat 20 Punkte - hinzu kommt, dass der SV erst ein Spiel unter dem Übungsleiter verlor. Die Folge der starken Entwicklung ist die Verlängerung des Cheftrainers in Schlebusch. Dietz sprach über die Saison und die Zusammenarbeit mit dem Verein.

"Persönliche Begleitung" als Grundstein Dietz brachte gleich bei seinem Amtsantritt neue Hoffnung nach Schlebusch. Gleich in seiner ersten Partie als Cheftrainer des SV holte er mit seinem Team einen wichtigen 2:1-Auswärtserfolg beim Konkurrenten SC Fortuna Bonn. Im darauffolgenden Spiel setzte seine Mannschaft mit einem komfortablen 5:0-Sieg gegen den 1. FC Spich noch einen drauf. Nur gegen den Tabellenzweiten FSV SW Neunkirchen-Seelscheid musste sich Dietz mit seiner Truppe geschlagen geben. "Es war für die Jungs denke ich wichtig, dass man mit ihnen relativ schnell einen persönlichen Draht aufbaut und in die Jungs rein hört, was nicht so gut gelaufen ist. Diese persönliche Begleitung bereitet jedem dann auch das nötige Selbstvertrauen. Es gibt ihnen das Gefühl, dass wir wieder Spiele gewinnen können", nannte der Cheftrainer als einen Aspekt für den Turnaround unter ihm.

Durch 20 gewonnene Zähler unter ihm verlies Schlebusch die direkten Abstiegsränge. Aktuell hat der SV einen Vorsprung von zwei Punkten auf die rote Zone. Dietz erklärte, welche Punkte ihn positiv stimmen im Hinblick auf einen möglichen Klassenerhalt: "Wir müssen konstant weiter punkten. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, jeden Gegner mit dem nötigen Engagement angehen und demütig bleiben - dann bin ich auch überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen werden." Verein schenkt Dietz Vertrauen Nach einer schwierigen Zeit beim FV Bonn-Endenich, bei dem Dietz nur für zehn Liga-Spiele angestellt war, fühlt sich der Übungsleiter mittlerweile wohl in Schlebusch. Zusammen mit seinem Co-Trainer Nils Bormacher verlängerte der Chefcoach daher seinen Vertrag.