"Absolute Verstärkung": SV Hohenlimburg holt 159-fachen RL-Spieler

"Mit seiner Erfahrung, Ruhe und Qualität wird Berkant eine absolute Verstärkung auf und neben dem Platz sein. Besonders unsere jungen Spieler können von ihm enorm profitieren – sowohl sportlich als auch menschlich", schreibt der SV Hohenlimburg bei der Vorstellung des 33-Jährigen. Der gebürtige Dortmunder ist im offensiven Mittelfeld zuhause und spielte zuletzt für zwei Jahre für die TSG Sprockhövel in der Ober- und Westfalenliga.

Freuen darf sich Hohenlimburgs Trainer Yalcin Erkaya dabei auf einen Spieler, der einiges an Erfahrung ins Erich-Berlet-Stadion mitbringen wird. Nach seiner Jugend beim SSV Hagen, Hasper SV und Eintracht Dortmund wusste Canbulut auf Anhieb in der ersten Mannschaft der TSG Sprockhövel zu überzeugen und wechselte 2013 in die Regionalliga zur SG Wattenscheid 09, für die er mit zweimaliger Unterbrechung für insgesamt sieben Jahre spielte. Weitere Stationen waren die SSVg Velbert (2015/16) und der TuS Haltern (2019/20) in der Regionalliga, RW Ahlen in der Oberliga und die SpVg Hagen 11 in der Westfalenliga.