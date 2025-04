»Absolute Traumlösung«: Romminger übernimmt Ramspau

„Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Anfragen vorliegen, sogar eine aus der Regionalliga - allerdings außerhalb Bayerns. Sportlich und finanziell waren lukrative Sachen dabei. Ich hatte in den letzten 15 Jahren einen sehr großen Zeit - und Fahrtaufwand, den ich aktuell weder privat noch beruflich aufbringen kann und mag. Daher habe ich bewusst, für die SpVgg Ramspau entschieden. Mannschaft und Verein leben von einem großen Zusammenhalt, 90 Prozent der Truppe aus der eigenen Jugend. Der Klub besitzt eine tolle Infrastruktur, alle Altersklassen sind mit Jugendmannschaften besetzt. Ich habe einen Verein gefunden, der eine zuverlässige Führung in Person von Christian Bleier hat“, berichtet der nur elf Kilometer von Ramspau in Zeitlarn wohnhafte David Romminger, der vor seinem Roding-Engagement ein Jahrzehnt in Diensten der DJK Vilzing stand und dort maßgeblich an zwei Aufstiegen beteiligt war. Über kurz oder lang möchte der ehrgeizige Übungsleiter auch wieder höherklassiger trainieren: „Mittel- und langfristig ist das auf alle Fälle mein Ziel.“



Eine hohe Wertschätzung bringt der Routinier Ramspaus Fußballboss Bleier entgegen: „Christian hat über die letzten Jahre auf eine sehr nette sympathische Art nie locker gelassen und mir gegenüber eine sehr große Wertschätzung gezeigt.“ Als Co-Trainer an die Seite von Romminger, der im Notfall auch noch selbst seine Schuhe schnüren wird, rückt Michael Diermeier. Der 37-Jährige coachte in der Vorsaison die SpVgg Hainsacker. Zudem wird Robert Schneider weiterhin dem SpVgg-Staff angehören. „Mit Michi bekommen ich einen zuverlässigen und vertrauensvollen Co, den ich schon von kleinauf kenne. Er hat zudem selbst viele erfolgreiche Jahre als Spieler und Trainer auf dem Buckel, das wird sehr gut passen“, meint der A-Lizenzinhaber, der seiner künftigen Truppe im Saisonendspurt die Daumen drückt: „Ich wünsche dem Team und Coach Will Petz im Endspurt viel Erfolg. Es wäre super, wenn es mit dem Klassenerhalt klappt. Wenn nicht, ist es für den Verein auch kein Weltuntergang und die Mannschaft fällt auch nicht auseinander.“



Die SpVgg Ramspau ist über die Romminger-Zusage happy. „Das ist für uns eine absolute Traumlösung. Seine Zusage sorgt für Aufbruchstimmung und wir wollen die tolle Entwicklung der jüngeren Vergangenheit mit ihm weiter vorantreiben“, sagt Abteilungsleiter Christian Bleier, der dem Saison-Finish in der Bezirksliga Süd optimistisch entgegenblickt: „Es wird eine ganz enge Kiste, aber ich bin guter Dinge, dass wir die Klasse halten werden.“