»Absolute Standortbestimmung«: Wacker wappnet sich fürs Topspiel

Eine tolle Kulisse erhofft sich der SV Wacker, wenn die Kickers aus der Domstadt an die Salzach kommen. Der bisherige Topwert von 1.280 Zuschauern aus dem ersten Saisonheimspiel gegen den FC Augsburg II dürfte durchaus wackeln. Zuhause sind die Burghauser eine Mach: Sieben Spiele, sechs Siege und ein Remis sprangen dabei heraus. "Wir haben eine sehr schwierige Partie vor uns – ein Gegner, der zurecht oben steht und seit langer Zeit ungeschlagen ist. Auch wir haben eine gute Serie gestartet, die wir im besten Fall natürlich ausbauen wollen. Für uns ist dieses Spiel eine absolute Standortbestimmung, um zu sehen, wo wir augenblicklich stehen und inwieweit wir uns mit den Großen der Liga messen können. Zudem hoffen wir auf einen starken Support unserer Fans aus der Kurve, auf die wir uns immer verlassen können", so SVW-Coach Lars Bender im Ausblick auf den Heim-Kracher. Hinter den Einsätzen von Vojtech Mares und Timothée Diowo stehen noch dicke Fragezeichen. Tendenz: Beide werden wohl nicht dabei sein. Artur Andreichyk hatte zuletzt auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, ist aber in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Ob`s gleich für Freitag reicht, wird sich kurzfristig entscheiden. Ansonsten fehlen die langzeitverletzten Marin Pudic, Jordi Woudstra und Elias Crößmann.

Kickers-Coach Marc Reitmaier betont vor dem Auswärtsspiel in Burghausen: "Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel in der Wacker-Arena. Wir wissen, dass Burghausen extrem heimstark ist, aber darauf haben wir uns in einer sehr intensiven Trainingswoche vorbereitet. Wir reisen mit viel Selbsvertrauen an und wollen drei Punkte holen." Personell hat Reitmaier nahezu keine Sorgen. Einzig Dominic Schmidt (Knie-OP) fehlt bis zur Winterpause.

Illertissen: Erst Liga-Highlight, dann Pokal-Highlight.

Beim FV Illertissen wirft die Pokalpartie in der kommenden Woche gegen den Traditionsklub und ehemaligen Europapokalsieger aus Magdeburg ihre Schatten voraus. Zuvor steht aber noch ein Liga-Highlight an: Das Gastspiel beim FC Bayern II im Grünwalder Stadion. FVI-Coach Holger Bachthaler sagt vor dem Auftritt auf Giesings Höhen: "Wir gehen erneut in eine Englische Woche und haben mit dem FC Bayern II eine sehr interessante und schwierige Aufgabe vor uns. Bayern verfügt über eine sehr junge Mannschaft mit absoluten Toptalenten, von denen sicherlich der eine oder andere den Weg in den Profibereich gehen wird. Gegenüber dem Eichstätt-Spiel benötigen wir eine deutliche Leistungssteigerung. Gerade in der Defensive fehlt uns oft die letzte Konsequenz in der Boxverteidigung, was sich auch in der Anzahl der Gegentore widerspiegelt." In München müssen die Illertisser lediglich auf Niklas Musch sowie den langzeitverletzten Jakob Mayer verzichten.

Das sind die Partien des 15. Spieltags

Freitag



