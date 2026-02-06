Absolute Klasse! Ciwan Walsrode gelingt Top-Transfer Absolute Torgefahr für den Kreisliga-Tabellenführer von NK · Heute, 00:29 Uhr · 0 Leser

Der Wechsel ist perfekt: Engin Kiy läuft ab sofort für den SV Ciwan Walsrode auf. Bereits am vergangenen Donnerstag erzielten der SV Lindwedel und der SV Ciwan Walsrode eine Einigung. Nach rund acht erfolgreichen Jahren beim SV Lindwedel entschied sich der 34-Jährige dazu, sportlich ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Kiy verabschiedet sich mit großer Dankbarkeit aus Lindwedel und betont ausdrücklich die gute und erfolgreiche Zeit beim Verein. Besonders hebt er hervor, dass ihm Christian Kammann und Eckhard Vatter den Wechsel ermöglicht haben, indem ihm im Winter keine Steine in den Weg gelegt wurden. Der Routinier wurde in der Jugend bei Hannover 96 und überwiegend dem VfL Wolfsburg ausgebildet. Im Herrenbereich spielte der Angreifer dann unter anderem für Hannover 96 II und dem LSK Hansa in der Regionalliga sowie für den TuS Celle und dem 1. FC Wunstorf in der Oberliga.

Seit 2018 ist Kiy dann bei Lindwedel-Hope untergekommen und kam dort auf eine beachtliche Torquote. In 62 Bezirksliga-Spielen traf er 66 Mal und in 98 Landesliga-Partien 55 Mal.

Ausschlaggebend für den Schritt war Kiy`s lang gehegter Wunsch, einmal das Trikot des SV Ciwan zu tragen. Da der SVC aktuell die Kreisliga anführt und klar den Aufstieg in die Bezirksliga anstrebt, möchte er seinen Beitrag leisten, dieses Ziel zu erreichen. Eine wichtige Rolle bei der Verpflichtung spielte Teammanager Taso Baris, der eng mit Kiy befreundet ist und die Gespräche maßgeblich vorantrieb. Taso Baris: „Dass ein Spieler mit der Klasse von Engin künftig für den SVC aufläuft, ist schon krass.“

Misto Yetiz: „Mit Engin gewinnen wir einen erfahrenen Spieler, der Tore garantiert. Zusammen mit Seko Akyol im Sturm – einfach der Hammer.“ So die Zitate via Instagram.