"Absolute 1a-Lösung": Rombach übernimmt Buisdorf ab Sommer Bezirksliga, Staffel 2: Dietmar Rombach übernimmt ab kommendem Sommer das Traineramt beim TuS Buisdorf. Damit reagiert der Verein auf den angekündigten Abschied von Torsten Reisewitz. von Niklas Bien · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Dietmar Rombach war über neun Jahre beim SC Uckerath. – Foto: Ingo Blumenauer

Der TuS Buisdorf hat nur wenige Tage gebraucht, um die wichtigste Planstelle für die kommende Saison zu besetzen. Nachdem Trainer Torsten Reisewitz vor zehn Tagen seinen Sommerwechsel zum SV Schönenbach angekündigt hatte, präsentierte der Bezirksligist weniger als eine Woche später seinen Nachfolger: Dietmar Rombach, langjähriger Trainer von Ligakonkurrent SC Uckerath, übernimmt den TuS ab Sommer.

Rombach ist in Buisdorf grundsätzlich kein Unbekannter. Über Jahre trafen sich der 52-Jährige und der TuS zu Lokalderbys. Im Oktober war Rombach nach neun Jahren in Uckerath zurückgetreten , entsprechend war der Weg in den Gedankenspielen nicht weit. "Der sportliche Leiter Bastian Wittenius und ich haben direkt beschlossen, dass wir den Didi Rombach kontaktieren. Er war unsere absolute 1a-Lösung." Wenige Tage später trafen sich die Verantwortlichen mit Rombach und machten Ende der vergangenen Woche Nägel mit Köpfen. Beim Testspiel seines neuen Vereins am vergangenen Wochenende hat sich der künftige Cheftrainer ein erstes Bild über seine neue Mannschaft gemacht. Schon jetzt ist Rombach - in Absprache mit Reisewitz - in die Kaderplanungen für die neue Saison eingebunden. >>> Das ist Dietmar Rombach Trennung von Reisewitz im Guten