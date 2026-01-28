 2026-01-27T15:58:05.997Z

Transfers

"Absolute 1a-Lösung": Rombach übernimmt Buisdorf ab Sommer

Bezirksliga, Staffel 2: Dietmar Rombach übernimmt ab kommendem Sommer das Traineramt beim TuS Buisdorf. Damit reagiert der Verein auf den angekündigten Abschied von Torsten Reisewitz.

von Niklas Bien · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Dietmar Rombach war über neun Jahre beim SC Uckerath.
Dietmar Rombach war über neun Jahre beim SC Uckerath. – Foto: Ingo Blumenauer

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 2
TuS Buisdorf
Dietmar Rombach
Dietmar Rombach
Torsten Reisewitz
Torsten Reisewitz

Der TuS Buisdorf hat nur wenige Tage gebraucht, um die wichtigste Planstelle für die kommende Saison zu besetzen. Nachdem Trainer Torsten Reisewitz vor zehn Tagen seinen Sommerwechsel zum SV Schönenbach angekündigt hatte, präsentierte der Bezirksligist weniger als eine Woche später seinen Nachfolger: Dietmar Rombach, langjähriger Trainer von Ligakonkurrent SC Uckerath, übernimmt den TuS ab Sommer.

Rombach ist in Buisdorf grundsätzlich kein Unbekannter. Über Jahre trafen sich der 52-Jährige und der TuS zu Lokalderbys. Im Oktober war Rombach nach neun Jahren in Uckerath zurückgetreten, entsprechend war der Weg in den Gedankenspielen nicht weit. "Der sportliche Leiter Bastian Wittenius und ich haben direkt beschlossen, dass wir den Didi Rombach kontaktieren. Er war unsere absolute 1a-Lösung." Wenige Tage später trafen sich die Verantwortlichen mit Rombach und machten Ende der vergangenen Woche Nägel mit Köpfen. Beim Testspiel seines neuen Vereins am vergangenen Wochenende hat sich der künftige Cheftrainer ein erstes Bild über seine neue Mannschaft gemacht. Schon jetzt ist Rombach - in Absprache mit Reisewitz - in die Kaderplanungen für die neue Saison eingebunden.

>>> Das ist Dietmar Rombach

Trennung von Reisewitz im Guten

Torsten Reisewitz ist seit einem halben Jahr beim TuS Buisdorf.
Torsten Reisewitz ist seit einem halben Jahr beim TuS Buisdorf. – Foto: Christoph Bolz

Die Trennung mit dem amtierenden Cheftrainer Reisewitz geschah indes im Guten. "Er ist ein guter Freund von mir und hat einen fairen Zeitpunkt gewählt. Er hat uns damals kurzfristig geholfen. Er ist ein toller Mensch und wir wünschen ihm alles Gute", sagte Bergmann. Reisewitz hatte das Traineramt im vergangenen Sommer übernommen, nachdem der eigentlich designierte Nachfolger von Bastian Wittenius doch noch abgesprungen war. Zur Winterpause steht der TuS auf dem elften Platz, hat sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Mit Rombach soll die Entwicklungen in den kommenden Jahren vorangetrieben werden. Ziel sei es "die Mannschaft weiterhin zu entwickeln, Talente aus dem engeren Umfeld einzubauen und das Team im oberen Tabellendrittel zu etablieren", so Geschäftsführer Bergmann.