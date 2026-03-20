"Absolut zuversichtlich“: Kenan Hodzic glaubt an den Klassenerhalt Bezirksliga, Gruppe 6: Die Sportfreunde Königshardt stecken mit 16 Zählern mitten im Abstiegskampf - aktuell stehen sie auf dem ersten Abstiegsplatz. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Relegationsrang und zwei Zählern bis zum rettenden Ufer ist für die Sportfreunde noch alles möglich. von Tristan Benten · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Hodzic will mit seiner Mannschaft den Negativtrend stoppen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Bezirksliga, Gruppe 6: Die Saison bleibt weiterhin spannend für die Sportfreunde Königshardt. Nur ein Punkt trennt die Mannschaft von Cheftrainer Kenan Hodzic von dem Relegationsplatz - zudem stehen zwischen dem Abstiegskandidaten und dem rettenden Ufer ebenfalls nur zwei Zähler. Der Übungsleiter sprach über die Aspekte, die ihm Hoffnung verschaffen und die restliche Spielzeit.

Vergangenen drei Spiele machen Hoffnung Seit acht Liga-Spielen wartet Königshardt auf einen Dreier. Die Mannschaft von Hodzic musste zudem harte Pleiten hinnehmen, wie beispielsweise ein 0:9 gegen den aktuellen Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt. In den vergangenen drei Liga-Begegnungen steigerte sich sein Team allerdings und sammelte zwei wichtige Punkte. Der Cheftrainer sprach über die vergangenen drei Duelle, die Hoffnung machten: "Wir haben nun länger keinen Dreier mehr eingefahren. Jedoch zeigt der Trend, wie wir die letzten Spiele angegangen sind und was wir auf dem Platz gezeigt haben, deutlich nach oben." Weiter führte er aus: "Wir müssen uns einfach mehr belohnen und unser Spiel noch konsequenter durchziehen. Dabei haben wir teilweise zu naiv verteidigt und vorne hat uns ein wenig das Glück gefehlt. Wenn wir wie in den letzten drei Spielen spielen, ist es nur eine Frage der Zeit wann die nächsten drei Punkte auf unserem Konto stehen."

Auch gegen den klaren Favoriten und das aktuell formstärkste Team Rot-Weiss Essen II konnten die Sportfreund mithalten, mussten sich schlussendlich jedoch mit 0:2 geschlagen geben. Richtungsweisende Partien Das Selbstvertrauen aus den vergangenen Spielen will Königshardt mit in die entscheidende Phase der Saison nehmen. In den kommenden zwei Partien treffen die Sportfreunde auf direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.