„Absolut wichtiger Spieler“: Jannik Pfänder verlängert bei Oberligist

Auch spielerisch erkennt der Essinger Trainer bei Pfänder eine kontinuierliche Weiterentwicklung, lobt seine Einstellung: „Er nimmt vieles an, ist brutal ehrgeizig, arbeitet permanent an sich. Er hat sich sehr weiterentwickelt und ist auch für die Zukunft ein absolut wichtiger Spieler. Ich bin sehr glücklich, dass er verlängert hat.“

Im Winter 2024 kam Pfänder von der SG Sonnenhof Großaspach nach Essingen. Seither absolvierte der großgewachsene zentrale Mittelfeldspieler 41 Oberligaspiele für den TSV. Gerade in der abgelaufenen Saison gelang ihm der Durchbruch zum Stammspieler: „Für uns ist Jannik mittlerweile eine brutal wichtige Stütze in unserem Spiel. Sein läuferisches Vermögen ist gefühlt absolut bundesligatauglich“, so Köpf, der weiter ausführt: „Was er im Sprint marschieren kann über 90 Minuten, ist unfassbar. Das ist eine herausragende Qualität.“

Auch der Spieler freut sich auf die Zukunft in Essingen: „Sportlich und menschlich fühle ich mich hier gut aufgehoben und freue mich auch in der kommenden Saison ein Teil des TSV Essingen zu sein.“ Aus der abgelaufenen Runde kann Pfänder einige Erfahrungen mitnehmen: „Es war nicht immer einfach, aber wir haben als Team zusammengehalten und Charakter gezeigt. Zu Saisonbeginn fehlte das nötige Glück und die Leichtigkeit, die wir zum Ende hatten.“ Persönlich habe er aus jeder Phase viel mitgenommen und sei daran gewachsen.

In der Zukunft möchte der junge Mann an seinem guten Jahr anknüpfen: „Ich will der Mannschaft mit konstant starken Leistungen helfen und mehr Punkte sammeln als in der vergangenen Saison.“ Der neue Kontrakt von Pfänder, der in der Jugendabteilung des 1. FC Heidenheim ausgebildet wurde, läuft bis Sommer 2026.