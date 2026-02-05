»Absolut Wahnsinn«: Stadeln (weiter) aus dem Häuschen Luca Pulkrabek, Kapitän des überraschend starken Bayernliga-Aufsteiger aus Mittelfranken, im Interview von Helmut Weigerstorfer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Luca Pulkrabek (rechts) und seine Teamkollegen haben sich schnell in der Bayernliga behauptet. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Der FSV Stadeln rettete sich mehr oder weniger in die Winterpause - personell, aber auch in Sachen Ergebnisse. Und dennoch ist der mittelfränkische Aufsteiger, zwischenzeitlich Spitzenreiter der Bayernliga Nord, eine der größten Überraschungen der laufenden Spielzeit. Von außen betrachtet, aber auch intern. Das wird im Gespräch mit Kapitän Luca Pulkrabek deutlich...

Luca, blieb erst in der Winterpause Zeit, alles mal zu realisieren und einzuordnen? Wie oft hast Du Dich rund um Weihnachten kneifen müssen?

Wenn man das Jahr mit etwas Ruhe Revue passieren lässt, wird einem erst klar, wie erfolgreich die vergangenen Monate war. Nach der Winterpause kein Spiel mehr zu verlieren, sich durch vier Relegationsspiele in die Bayernliga zu kämpfen und dann dort nach zehn Spieltagen sogar von der Tabellenspitze zu grüßen – da ist man einfach nur brutal stolz auf die Truppe. Hat der FSV Stadeln in den vergangenen Monaten ein Märchen erlebt?

Der Start in die Liga war absolut Wahnsinn. Wir hatten ja kaum Pause nach der Relegation, aber wir haben die Leichtigkeit einfach mitgenommen. Der Kader war fit, wir haben Spiel für Spiel alles reingehauen und direkt gepunktet. Das war schon ein verdammt geiles Gefühl, da oben mitzumischen.

Und dann, im Herbst, der Einbruch: Warum war plötzlich der Wurm drin? War es nur eine Ergebnis- oder auch eine Leistungskrise?

Der Einbruch lässt sich für mich ganz klar auf das Verletzungspech zurückführen. Wenn dir am Ende elf oder zwölf gestandene Spieler fehlen und du teilweise ohne gelernten Innenverteidiger auflaufen musst, wird es in der Bayernliga eben extrem schwer. Das kannst du auf diesem Niveau kaum noch kompensieren. Je länger das Fußballjahr dauerte, desto voller wurde das Lazarett. Zuletzt hatte Trainer Manni Dedaj Probleme, überhaupt jemanden auf der Bank sitzen zu haben. Ist das schlicht und einfach die Folge der fehlenden Sommerpause – oder ist ein Muster auszumachen?

Ich denke schon, dass die fehlende Pause der Hauptauslöser war. Körperlich ist das eine enorme Belastung, wenn die Regeneration komplett fehlt. Irgendwann rächt sich das einfach. Und die Quittung haben wir dann leider in Form der vielen Ausfälle bekommen.

Jubelnde Stadeln-Spieler - gerade zu Saisonbeginn ein gewohntes Bild. – Foto: Sportfoto Zink / Alexander Schlirf