Erlebte erneut ein Auf und Ab seines Team: Zewens Trainer Stefan Castello – Foto: Daniel Maes/Archiv

„Absolut verrücktes Spiel“: Acht-Tore-Spektakel in Zewen Bezirksliga West: Die Gastgeber führen früh mit 3:0, dann schlägt Niederemmel zurück. Doch Zewen gleicht erneut aus – und schrammt am Ende am Sieg vorbei. Verlinkte Inhalte BZL West Rheinland SG Zewen Niederemmel Sascha Kohr Stefan Castello

Wenn die SG Zewen spielt, geht es in dieser Saison oft hoch her – besonders zuhause: Mal musste sich die Spielgemeinschaft von Mosel und Sauer der SG Saartal-Irsch mit 4:8 geschlagen geben, mal gab es wie im vorangegangenen Heimspiel gegen die SG Ellscheid ein 5:6. Am Donnerstag, im vorgezogenen Duell mit Aufsteiger SV Niederemmel, blieb die Anzahl der Treffer zwar einstellig, doch auch der Verlauf dieser Partie war „absolut verrückt“, wie es Gästetrainer Sascha Kohr passend formulierte.

Die Niederemmeler hatten vor den 123 Zuschauern in Zewen den besseren Start und spielten forsch nach vorne. Die Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur suchten ihr Glück aus einer kompakten Defensive heraus mit scharfen Pässen in die Tiefe – und hatten damit binnen kürzester Zeit dreimal Erfolg. Erik May traf per Doppelschlag (11., 13.). Zunächst hatte Yannick Andreas vorbereitet, anschließend lieferte Markus Nilles den Assist. Fünf Minuten später war Niederemmels Keeper Dennis Korn gegen den nachsetzenden Marvin Kugel machtlos. Dieser machte sich damit ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Am Samstag wird er 30, wegen der Feier wurde die Partie vorverlegt. Sascha Kohr, Trainer des SV Mosella Niederemmel

„Was ist los?“, fragte ein konsternierter Kohr seine Akteure. Der Coach blieb dennoch ruhig und vertraute den Comeback-Qualitäten seines Teams. „Wir hatten einige etwas ältere Spieler aufgeboten. Dass das nicht die Schnellsten sind, war klar“, erklärte er. Auf dem feuchten, rutschigen Kunstrasen hätten sie anfangs die Räume nicht zugestellt bekommen. Dennoch sei ihm „immer klar gewesen, dass wir zurückkommen können“. Und wie sich Niederemmel zurückmeldete: Zunächst scheiterten Jacob Grüner (34.) und Thomas Dienhart (40.) knapp. Dann traf Dominik Ludwig nach Foul an Thomas Dienhart per Elfmeter zum 3:1 (42.). Kurz darauf verkürzte Thomas Dienhart selbst zum 3:2 (45.+1). In der Nachspielzeit verpasste Philipp Kartz per Freistoß das 4:2 nur knapp (45.+2), indem er den Pfosten traf.