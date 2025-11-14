„Absolut verrücktes Spiel“: Acht-Tore-Spektakel in Zewen

Wenn die SG Zewen spielt, geht es in dieser Saison oft hoch her – besonders zuhause: Mal musste sich die Spielgemeinschaft von Mosel und Sauer der SG Saartal-Irsch mit 4:8 geschlagen geben, mal gab es wie im vorangegangenen Heimspiel gegen die SG Ellscheid ein 5:6. Am Donnerstag, im vorgezogenen Duell mit Aufsteiger SV Niederemmel, blieb die Anzahl der Treffer zwar einstellig, doch auch der Verlauf dieser Partie war „absolut verrückt“, wie es Gästetrainer Sascha Kohr passend formulierte.
Die Niederemmeler hatten vor den 123 Zuschauern in Zewen den besseren Start und spielten forsch nach vorne. Die Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur suchten ihr Glück aus einer kompakten Defensive heraus mit scharfen Pässen in die Tiefe – und hatten damit binnen kürzester Zeit dreimal Erfolg. Erik May traf per Doppelschlag (11., 13.). Zunächst hatte Yannick Andreas vorbereitet, anschließend lieferte Markus Nilles den Assist. Fünf Minuten später war Niederemmels Keeper Dennis Korn gegen den nachsetzenden Marvin Kugel machtlos. Dieser machte sich damit ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Am Samstag wird er 30, wegen der Feier wurde die Partie vorverlegt.
Sascha Kohr, Trainer des SV Mosella Niederemmel
„Was ist los?“, fragte ein konsternierter Kohr seine Akteure. Der Coach blieb dennoch ruhig und vertraute den Comeback-Qualitäten seines Teams. „Wir hatten einige etwas ältere Spieler aufgeboten. Dass das nicht die Schnellsten sind, war klar“, erklärte er. Auf dem feuchten, rutschigen Kunstrasen hätten sie anfangs die Räume nicht zugestellt bekommen. Dennoch sei ihm „immer klar gewesen, dass wir zurückkommen können“.
Und wie sich Niederemmel zurückmeldete: Zunächst scheiterten Jacob Grüner (34.) und Thomas Dienhart (40.) knapp. Dann traf Dominik Ludwig nach Foul an Thomas Dienhart per Elfmeter zum 3:1 (42.). Kurz darauf verkürzte Thomas Dienhart selbst zum 3:2 (45.+1). In der Nachspielzeit verpasste Philipp Kartz per Freistoß das 4:2 nur knapp (45.+2), indem er den Pfosten traf.
Stefan Castello, Coach der SG Zewen
Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Magnus Schneider, der kurzfristig für den verletzten Fabian Mohr eingesprungen war, glich Jacob Grüner nach einer Ecke von Eric Hagen zum 3:3 aus (51.). Hagen traf später selbst zum 3:4 (57.). Zewen wirkte angeschlagen, doch ein schöner Doppelpass zwischen May und Andreas führte zum 4:4 (72.).
Danach drängte Zewen stärker auf den Sieg. Andreas vergab kurz vor Schluss aus guter Position. Am Ende blieb es beim gerechten Remis, das angesichts der Chancen auch höher hätte ausfallen können.
„Im Gegensatz zum Ellscheid-Spiel hat diesmal die Moral gestimmt“, sagte Zewens Coach Castello, der Mitte Oktober auf Dominik Wintersig gefolgt war. Sein Team habe gut begonnen, „dann aber komplett den Faden verloren“. Dennoch sieht er seine Mannschaft nach acht Punkten aus fünf Spielen unter seiner Regie auf einem guten Weg: „Die Qualität stimmt. Wir brauchen nur mehr Breite im Kader.“ Bis zum Heimspiel gegen Mosella Schweich in eineinhalb Wochen sollen Tim Höfer und Dennis Gasteier wieder fit sein.
Niederemmels Trainer Kohr war nach dem miserablen Start zufrieden, zumindest nicht verloren zu haben, mit der Leistung seines Teams jedoch nicht: „Obwohl wir zuvor viermal in Folge verloren hatten, war das heute noch unser schlechtestes Spiel. Jetzt gilt es, endlich wieder einen Dreier einzufahren.“
SG Zewen – SV Mosella Niederemmel 4:4 (3:2)
Zewen/Igel-Liersberg/Langsur: Kevin Noll - Markus Nilles, Mahmoud Hammoud, Luca Wurdel, Sahel Djedda, Philipp Kartz (85. Pedro Torres), Leon Kiziyil (63. Lukas Görgen) (90.+6 Paul Fütterer), Marvin Kugel (54. Eric Pasucha), Yannick Andreas, Simon Blasius, Erik May.
Niederemmel: Dennis Korn - Michael Dienhart, Christoph Beyer (46. Maximilian Schäfer), Christoph Kettern (89. Felix Leyendecker), Dominik Ludwig (71. Marcel Koster), Thomas Dienhart (66. Dustin Geisler), Luca Hermandung, Mario Görgen, Eric Hagen, Jacob Grüner, Benedikt Vogedes.
Schiedsrichter: Magnus Schneider (Schleid) - Zuschauer: 123
Tore: 1:0, 2:0 Erik May (11., 13.), 3:0 Marvin Kugel (18.), 3:1 Dominik Ludwig (42. Foulelfmeter), 3:2 Thomas Dienhart (45.+1), 3:3 Jacob Grüner (51.), 3:4 Eric Hagen (58.), 4:4 Yannick Andreas (72.)