»Absolut verrückte Liga«: Vierkampf um den Thron startet in das Finale A-Klasse Osterhofen: Beutelsbach, Aidenbach, Alkofen und Pleinting im Zentimeter-Duell +++ Direkte Vergleiche bringen die Entscheidung +++ Wer behält in der Crunchtime die Nerven? von Marco Baumgartner · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Fällt die Entscheidung um die Meisterschaft der A-Klasse Osterhofen am letzten Spieltag, im Rückspiel des FC Alkofen um Goalgetter Timo Eineder (2. von links) gegen den SV Beutelsbach? – Foto: Sophia Dimen

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison gleicht das Aufstiegsrennen in der A-Klasse Osterhofen einem sportlichen Krimi. Mit dem SV Beutelsbach, dem TSV Aidenbach, dem FC Alkofen und der SpVgg Pleinting kämpfen vier Mannschaften auf Augenhöhe um den Thron, die lediglich ein einziger Punkt voneinander trennt. Bevor es an den letzten beiden Spieltagen zu den alles entscheidenden direkten Duellen kommt, blicken die Verantwortlichen der Top-Teams mit einer Mischung aus Stolz und höchster Anspannung auf die bevorstehende „Crunchtime“. Wer behält in diesem nervenaufreibenden Vierkampf die Oberhand?

Die Ausgangslage vor den entscheidenden Partien ist an Dramatik kaum zu überbieten. Der SV Beutelsbach und der TSV Aidenbach führen das Feld mit jeweils 54 Punkten an, dicht gefolgt vom FC Alkofen und der SpVgg Pleinting mit 53 Zählern. Besonders im Fokus steht an diesem Wochenende das direkte Gipfeltreffen zwischen Pleinting und dem Tabellenführer aus Beutelsbach. Für Pleintings Coach Andreas Spiegl ist die Situation trotz der jüngsten Rückschläge klar: „Natürlich waren die letzten beiden Niederlagen für uns schmerzhaft, aber es ist nach wie vor nur ein Punkt Abstand zur Tabellenführung und nun sind wir wieder in der Jäger-Rolle. Zuletzt sind die oberen 4 Mannschaften im Allgemeinen etwas ins Straucheln geraten; zudem duellieren sich alle noch gegenseitig, so dass sich bis zum letzten Spieltag die Tabelle noch mehrmals drehen kann – eine absolut verrückte Liga.“ Die Vorfreude bei der SpVgg auf das Duell mit dem Primus ist trotz personeller Engpässe ungebrochen. „Die Jungs freuen sich auf das nächste Highlight-Spiel und der Rahmen wird vor unseren Fans auch wieder stimmen. Wir glauben absolut an uns und müssen es in unserer Personalsituation erneut über das Kollektiv regeln. Es herrscht nach wie vor Aufbruchstimmung“, so Spiegl weiter.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SpVgg Pleinting Pleinting SV Beutelsbach Beutelsbach 15:00 live PUSH