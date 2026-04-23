„Absolut verdienter Sieg“: unnötiges Zittern am Ende

Der SV Rotenberg begann zielstrebig und ging früh in Führung. In der 10. Minute traf Dennis Tauchmann zum 1:0 und stellte damit die Weichen auf Heimsieg. Die Gastgeber kontrollierten die Partie und ließen defensiv kaum etwas zu, verpassten es jedoch, ihre Überlegenheit in weitere Treffer umzumünzen.

Co-Trainer Pascal Bigalke sah darin den entscheidenden Kritikpunkt: „Wir hätten zur Halbzeit schon alles klar machen müssen, bis dahin muss es schon mindestens 3:0 stehen.“ Die Chancenverwertung bezeichnete er als „desolat“ und ergänzte: „Das ist wirklich das Einzige, das wir uns ankreiden müssen.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb SV Rotenberg das bestimmende Team. In der 51. Minute erhöhte Timon Lutz mit seinem zweiten Saisontreffer auf 2:0. Trotz weiterer Möglichkeiten gelang es den Gastgebern nicht, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

So blieb Sparta Göttingen im Spiel und nutzte in der 87. Minute eine seiner wenigen Gelegenheiten: Mario Kame verkürzte auf 2:1 und sorgte für eine hektische Schlussphase. Bigalke ärgerte sich über die unnötige Spannung: „Dass wir am Ende nochmal ein bisschen zittern mussten, war absolut unnötig.“

Am Ende blieb es jedoch beim verdienten Heimsieg. „Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein absolut verdienter Sieg“, stellte Bigalke klar und verwies darauf, dass sein Team defensiv kaum etwas zugelassen habe.

In der Tabelle rückt der SV Rotenberg mit nun 28 Punkten näher an das gesicherte Mittelfeld heran. Sparta Göttingen hingegen bleibt bei 31 Punkten und bestätigt mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen seine schwache Form. Platz 13 in der Formtabelle unterstreicht diese Entwicklung.

Für beide Mannschaften geht es am Sonntag weiter: SV Rotenberg tritt bei SG Niedernjesa v.1925 an, während Sparta Göttingen beim SC Hainberg gefordert ist.