"Absolut verdienter Sieg" - Schüttorf springt auf Platz zwei

Schon früh stellte Schüttorf die Weichen auf Sieg: Sam Martron traf in der 19. und 28. Minute doppelt und sorgte so für eine komfortable 2:0-Führung. „Wir haben uns schon ein bisschen was rausgespielt, die Chancen aber auch alle nicht genutzt“, meinte Große Vennekate mit Blick auf die zahlreichen Möglichkeiten seiner Mannschaft – unter anderem traf sein Team drei mal Aluminium.

Kurz vor der Pause kam Esens durch Frank Til (45.+3) nach einem Standard zurück ins Spiel. „Man muss auch klar sagen, dass Esens einige gute Möglichkeiten hatte. Vor allem nach Standards." so der Co-Trainer.

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Schüttorf die passende Antwort. Helge Pollmann erhöhte in der 63. Minute auf 3:1 und sorgte damit für die Entscheidung. Danach verwalteten die Gäste das Ergebnis souverän, während Esens zwar kämpfte, aber kaum noch zwingend vor das Tor kam.

„Dennoch ein absolut verdienter Sieg.“, betonte Große Vennekate zufrieden. Mit dem Erfolg sprang Schüttorf auf Platz zwei, auf dem man punktgleich mit Papenburg steht, die aktuell Tabellenführer sind und reist nun mit Rückenwind zum nächsten Auswärtsspiel nach Oldenburg.