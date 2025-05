„Absolut verdienter Sieg“: RW Überacker macht einen großen Schritt Richtung Titel

Stehvermögen benötigten die Zuschauer in Überacker, die am Samstag gleich drei Spiele ihrer Frauen-Teams hintereinander verfolgen konnten. Dabei machte die Bezirksoberliga-Elf nach dem Sieg gegen Verfolger Stern München einen Riesenschritt zurück in die Landesliga.

Bezirksoberliga