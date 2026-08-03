"Absolut verdienter Sieg" - Pewsum siegt im Aufsteigerduell

– Foto: Jens Doden

Der TuS Pewsum ist mit einem überzeugenden Heimsieg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Gegen Mitaufsteiger VfL Wildeshausen setzte sich die Mannschaft mit 4:1 durch und ließ den Gästen über weite Strecken kaum Entfaltungsmöglichkeiten.

„Wir waren von Beginn an voll in der Partie und haben direkt Intensität und Härte auf den Platz gebracht“, sagte Pewsums Spieler Malte Risto nach der Begegnung. Dadurch sei Wildeshausen „gar nicht erst richtig ins Spiel“ gekommen. Auch defensiv zeigte sich der TuS stabil: „Wir haben nichts Nennenswertes zugelassen.“

Kurz vor der Pause kam Wildeshausen durch einen berechtigten Foulelfmeter zum Ausgleich. Max Wichmann verwandelte in der 40. Minute zum 1:1.

Bereits früh schien Pewsum in Führung zu gehen, doch ein Treffer von Leon Zimmermann wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Wenig später zählte dann der Treffer von Klaas Folkerts, der mit einer Bogenlampe aus rund 20 Metern zum 1:0 (24.) traf.

Nach dem Seitenwechsel bog Pewsum früh auf die Siegerstraße

Nach der Pause stellte der TuS jedoch schnell die Weichen auf Sieg. Zunächst brachte Brayan Asprilla den Ball scharf von außen nach innen, wo Leon Zimmermann zum 2:1 einschob (50.). Nur drei Minuten später erhöhte Wilko Docter auf 3:1, nachdem Heiko Visser ihn mit einem Steckpass in Szene gesetzt hatte.

Risto hob nach der Partie insbesondere die Leistung von Visser hervor. „Heiko Visser war für mich der überragende Mann auf unserer Seite. Er hat das Spiel im Zentrum hervorragend gelenkt, gegen den Ball nahezu jeden Zweikampf gewonnen und seine starke Leistung mit der Vorlage zum wichtigen 3:1 gekrönt.“

Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Jannis Hempelmann. Nach einem Flachpass von außen kam der Ball zunächst zurück, ehe Hempelmann ihn im zweiten Versuch zum 4:1-Endstand im Tor unterbrachte (90.+2). Auf der Gegenseite traf Wildeshausen in der Nachspielzeit noch den Pfosten.

Trotz des deutlichen Erfolgs sah Risto noch Verbesserungspotenzial. „Mit Ball hätten wir unseren Spielaufbau teilweise etwas ruhiger gestalten können. Unsere Umschaltaktionen hätten wir konsequenter und sauberer ausspielen müssen.“

Dennoch fiel sein Fazit eindeutig aus: „Insgesamt war es ein absolut verdienter Sieg, auch in der Höhe, und ein gelungener Start in die neue Saison, auf dem wir aufbauen können.“ Über den Gegner sagte Risto: „Wildeshausen hat uns insgesamt nur wenig entgegengesetzt und wird es mit einer solchen Leistung in der Liga schwer haben.“

Aber es war ja erst der erste Spieltag und es sind noch etliche Spiele zu bestreiten.

Weiter geht es nun für beide Aufsteiger unter der Woche im Bezirkspokal. Am Mittwoch empfängt Pewsum Larrelt und Wildeshausen an den SV Höltingshausen zu Gast.