„Absolut verdienter Sieg“: Ehmen überzeugt beim Auftaktsieg

Die Partie begann aus Sicht des TSV Ehmen nahezu perfekt. Bereits in der 4. Minute brachte Robin-Jason Lang die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Ehmen blieb anschließend dominant und erhöhte durch Jannik Jenker in der 23. und 28. Minute auf 3:0. Nur zwei Minuten später sorgte Elias Stumpp für den vierten Treffer.

„Erste Halbzeit Ball und Gegner laufen lassen und schön herausgespielte Tore“, sagte TSV-Ehmen-Trainer Antonio Renelli über die starke erste Hälfte. Seine Mannschaft hat dabei das Spiel gut auf den Gegner angepasst: „Wir haben genau die Schwachstellen erkannt und die Situationen bespielt.“

Mit dem 4:0 nach einer halben Stunde schien die Begegnung bereits entschieden. Doch nach der Pause veränderte sich das Bild. In der 60. Minute musste Ehmen nach einer roten Karte in Unterzahl weiterspielen. Aus Sicht von Antonio Renelli brachte sich seine Mannschaft damit unnötig in Bedrängnis.

„Machen das Spiel unnötig scharf in Minute 60 durch eine rote Karte nach Beleidigung“, erklärte der Trainer. Seine Bewertung fiel entsprechend deutlich aus: „Das darf uns nicht passieren.“

Der SV Reislingen-Neuhaus nutzte die neue Situation und kam zurück in die Partie. Edgar Mora-Perez verkürzte in der 63. Minute auf 1:4, ehe David Cioffo nur drei Minuten später den zweiten Treffer für die Gäste erzielte. Aus dem komfortablen Vorsprung war plötzlich eine deutlich offenere Partie geworden.

Ehmen musste nun eine schwierige Phase überstehen. „Waren 20 Minuten unter Druck und haben alles reingeworfen“, sagte Renelli. Die Gastgeber hielten dem Druck jedoch stand und fanden in der Schlussphase wieder den Weg zum Tor.

In der 87. Minute stellte Adnen Mahouachi mit dem 5:2 den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Zwar setzte Edgar Mora-Perez in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer noch einmal einen Schlusspunkt, doch am Ende blieb es beim 5:3.

Damit brachte der TSV Ehmen einen Vorsprung, der zwischenzeitlich noch einmal ernsthaft in Gefahr geraten war, über die Zeit. Für Antonio Renelli änderte die turbulente zweite Hälfte nichts an seiner grundsätzlichen Bewertung des Spiels: „In Summe absolut verdienter Sieg.“