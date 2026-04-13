„Absolut verdienter Sieg" – Attaching vergrößert Nandlstadts Sorgen Kreisliga 2 von Matthias Spanrad · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Vergeblich gestreckt: Matthias Köckeis (blaues Dress) erzielte zwar das zwischenzeitliche 1:1 für Nandlstadt, am Ende standen die Hallertauer aber mit leeren Händen da. – Foto: Lehmann

Die Niederlage war die dritte in diesem Jahr für Nandlstadt. Attaching feierte dagegen den vierten Sieg im fünften Spiel 2026.

Jetzt auch noch ein 1:4 (1:2) gegen den BC Attaching: Für die Fußballer des TSV Nandlstadt wird die Luft im Tabellenkeller der Kreisliga 2 immer dünner. Dafür haben die Gäste aus der Domstadt einen Lauf: Mit dem vierten Sieg im fünften Ligaspiel 2026 dürfte sich die Mannschaft aller Abstiegssorgen entledigt haben. Entsprechend zufrieden war BCA-Coach Stephan Fürst am Freitagabend nach der Begegnung in der Hallertau: „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Fürst. „Das war heute ein absolut verdienter Sieg.“ Andreas Buchberger, der Spielertrainer der Nandlstädter, der das Match wegen einer Sperre von jenseits der Bande verfolgte, sprach hinterher nüchtern von einer gerechtfertigten Schlappe. Man habe zu viele personelle Ausfälle gehabt. Unter anderem fehlten vier etatmäßige Abwehrspieler und Stammkeeper Lukas Schütt.