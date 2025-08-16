„Absolut verdiente drei Punkte“ - Der 6. Spieltag im Überblick

Am 6. Spieltag der Bezirksliga Ost stand das Gemeindederby zwischen Garham und Hofkirchen im Mittelpunkt, das Spannung bis zur letzten Minute versprach, da der Siegtreffer erst spät fiel. Oberpolling verlor gegen Waldkirchen und musste damit die nächste Saisonniederlage hinnehmen, während Mauth Schalding empfing und einen Punktgewinn erzielte. Niederalteich konnte sich derweil gegen Obernzell dank eines erfolgreichen Freistoßtreffers die drei Punkte sichern.

Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): „In der ersten Halbzeit war es ein schwaches Spiel, wir hatten wenig zwingende Chancen, standen aber defensiv sicher. Nach der Pause kamen wir besser ins Spiel und hatten einige hundertprozentige Chancen. Den Sieg erzielten wir in der 87. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von Philipp Peter. Meiner Meinung nach absolut verdiente drei Punkte, die den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen.“

Fabian Burmberger (Trainer FC Künzing): „Wir sind gut ins Spiel gestartet und gingen früh in Führung, was aufgrund unserer Spielanlage verdient war. Grafenau hatte Mitte der ersten Halbzeit die Chance zum Ausgleich durch einen Elfmeter, bei dem wir Glück hatten, dass das Spiel nicht kippte. Danach fanden wir zurück ins Spiel und kontrollierten weitgehend die Begegnung, auch wenn zwingende Chancen selten waren. In der zweiten Halbzeit erhöhte Grafenau den Druck, insbesondere über die Außenbahn, doch unsere Defensive stand sicher. Letztlich dauerte es etwas, bis wir das 2:0 erzielten, sodass der Sieg auch glücklich war, die drei Punkte nehmen wir aber gerne mit.“







Uli Köberl (sportlicher Leiter TSV Mauth): „Schalding präsentierte sich wie erwartet als starker Gegner. Beide Mannschaften zeigten ein hohes fußballerisches Niveau. Gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die Gäste nach einer Vorlage von Saeed die beste Torchance, doch unser Torwart Mandl reagierte souverän. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit erspielten wir uns mehrere gute Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. Auch ohne Tore war es ein überzeugendes Bezirksligaspiel von beiden Seiten.“



