„Absolut verdient“: Vorsfelde beendet Angstgegner-Serie

– Foto: SSV Vorsfelde II

Der SSV Vorsfelde II feiert mit einem 5:0 beim TSV Ehmen einen klaren Auswärtssieg und beendet eine lange Negativserie gegen den bisherigen Angstgegner. Trainer Patrick Klein sieht eine dominante Leistung und richtet den Blick bereits auf das Spitzenspiel.

Die Partie stand im Vorfeld unter besonderen Vorzeichen. „Wir wussten natürlich, dass es so ein bisschen unser Angstgegner ist. Die letzten zweieinhalb Jahre haben wir nicht gewonnen, das Hinspiel 1:3 verloren“, erklärte Patrick Klein. Die Bilanz sprach eine klare Sprache: „Die letzten fünf Spiele haben wir nicht gewonnen, vier Niederlagen, ein Unentschieden. Ich war gestern noch einer der wenigen im Kader von denen die überhaupt mal gegen Ehmen gewonnen haben. Vor 4/5 Jahren haben wir damals mit der zweiten Herren vom SSV Vorsfelde 3-2 zu Hause das Entscheidungsspiel ganz knapp gegen Ehmen gewonnen und sind dann in die Bezirksliga aufgestiegen und eine Saison später, ist Ehmen auch hochgekommen und dann gab es wieder die Duelle. Und wie gesagt da haben wir dann die letzten fünf Spiele allesamt nicht gewonnen “

Umso größer war die Erleichterung nach Abpfiff: „Jetzt konnten wir endlich mal wieder gegen Ehmen gewinnen und das auch relativ deutlich mit 5:0.“

Von Beginn an übernahm Vorsfelde die Kontrolle. „Wir waren von Anfang an die tonangebende Mannschaft, haben Druck gemacht, das Spiel diktiert“, so Patrick Klein. Dennoch dauerte es bis zur 27. Minute, ehe Robin Luschert den Bann brach. Nur drei Minuten später legte Marcel-Luis Mokry nach (30.).

Die Gastgeber kamen kaum zur Entfaltung. „Ehmen hat zu dem Zeitpunkt noch gar nicht stattgefunden, sie standen wirklich nur hinten drin und haben verteidigt“, sagte Patrick Klein. Die einzige echte Möglichkeit hatte Marco Raue, doch „der einzige Torschuss von Ehmen wurde sehr, sehr gut von Marcel Hekkel pariert.“

Mit der 2:0-Führung ging es in die Pause, auf schwierigem Geläuf. „Der Platz war nicht einfach, Fußballspielen war auf jeden Fall nicht so leicht, den Ball vernünftig laufen zu lassen, mit einem Kontakt zu spielen war fast unmöglich“, beschrieb Patrick Klein die Bedingungen.

Die zweite Halbzeit startete nicht so wie die erste aufgehört hatte: „Wir brauchten ein bisschen, um in die zweite Halbzeit reinzufinden.“ Doch dann folgte die Entscheidung. Innerhalb weniger Minuten erhöhten Cedric Schröder (55.) und Asil Haider Ismail (58.) auf 4:0.

„Das 3:0 war folgerichtig und damit haben wir dem Gegner den Zahn gezogen“, analysierte Patrick Klein. Zwar hielt Ehmen kämpferisch dagegen, doch die Partie war entschieden: „Danach war die Messe gelesen, wir haben das dann runtergespielt.“

Den Schlusspunkt setzte Clenio N`Kossi Antonio in der 88. Minute. Insgesamt zeigte sich der Trainer hochzufrieden: „Am Ende ein absolut verdienter Sieg.“ Auch wenn er einräumte: „Vielleicht ist das Ergebnis ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, weil wir gerade in der zweiten Halbzeit brutal effektiv waren.“

Mit nun 50 Punkten bleibt der SSV Vorsfelde II punktgleich mit Spitzenreiter TSV Hillerse auf Rang zwei. Der TSV Ehmen verharrt mit 32 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Am kommenden Sonntag empfängt der SSV Vorsfelde II im Spitzenspiel Tabellenführer TSV Hillerse bei einem gespielten Spiel mehr. Der TSV Ehmen trifft zeitgleich auf den VfR Wilsche-Neubokel und will nach der deutlichen Niederlage eine Reaktion zeigen.