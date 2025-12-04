„Absolut verdient“: Unterhaching schlägt TSV 1860 München im U19-Derby

München – Die U19 der SpVgg Unterhaching hat sich mit einem 2:0-Derbysieg beim TSV 1860 München in die Winterpause verabschiedet. Das Team von Trainer Vitali Topuria setzte sich bei den Löwen verdient durch.

Die Rot-Blauen übernahmen vom Anpfiff weg die Kontrolle und drückten der Partie ihren Stempel auf. Vor allem über die linke Seite fanden Jona Meiner und Samuel Weiß immer wieder Lücken, setzten die Löwen früh unter Druck und erspielten sich eine Reihe guter Möglichkeiten.

Die verdiente Führung fiel nach einer einstudierten Eckballvariante: Weiß brachte den Ball scharf an den zweiten Pfosten, wo Marinus Spann aufmerksam zur Stelle war und zum 1:0 vollendete. Auch in der Folge blieb Unterhaching am Drücker, setzte mit gefährlichen Distanzschüssen, druckvollen Flankenläufen und einem Lattentreffer von Spann weitere Akzente. Zur Pause hätte die Führung bereits höher ausfallen können.

Nach dem Seitenwechsel versuchte der TSV 1860, mit aggressivem Angriffspressing zurück ins Spiel zu finden. Die Hachinger lösten die Drucksituationen jedoch souverän, blieben ruhig im Ballbesitz und spielten weiter zielstrebig nach vorne. Erneut nach einer Ecke hatte Milan Kodaj Pech, als sein Abschluss nur den Pfosten traf und der Ball auf der Linie entlangrollte, ehe ein Löwen-Verteidiger in letzter Sekunde klären konnte. Weitere gute Abschlüsse durch Philipp Knörchen, Jason Eckl und Nick Kaulfers blieben zunächst ungenutzt.

Vorstädter holen hochverdienten Derbysieg

Die Entscheidung fiel in der 67. Minute: Der kurz zuvor eingewechselte Felix Müller verwertete seine erste Offensivaktion eiskalt. Eine perfekt getimte Halbfeldflanke von Meiner segelte in den Strafraum, Müller stieg hoch und köpfte unhaltbar in die lange Ecke. Auch danach blieb die SpVgg Unterhaching dominant, verteidigte hoch und ließ laut Vereinsangaben keine gefährlichen Offensivaktionen der Gastgeber mehr zu. Am Ende stand ein hochverdienter Derbysieg, der die positive Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unterstrich.

Trainer Vitali Topuria zeigte sich nach dem Spiel entsprechend zufrieden. „Das war von uns eine extrem reife Leistung. Über 90 Minuten dominant, konzentriert und unglaublich ruhig im Ballbesitz“, sagte der U19-Coach. „Die Jungs haben die Zweikämpfe angenommen, die zweiten Bälle gewonnen und waren in allen Spielphasen klar überlegen. Genau so stellt man sich ein Derby auswärts vor. Die Mannschaft hat sich diesen Sieg mit ihrer Haltung und ihrer Qualität absolut verdient.“ In der Tabelle sind die Löwen Fünfter die Hachinger Siebter.