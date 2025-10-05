»Absolut verdient» TürkGücü Straubing bleibt Verfolger Nr.1

Im Aufsteigerduell zwischen dem SV Sallach und dem SC Falkenberg trennten sich beide Mannschaften torlos 0:0. In einer ausgeglichenen Partie neutralisierten sich die Kontrahenten weitgehend, wodurch beide Teams weiterhin in der unteren Tabellenhälfte verbleiben. Deutlich torreicher verlief das Duell zwischen dem TV Schierling und dem TV Aiglsbach. Schierling präsentierte sich in starker Form und setzte sich im direkten Vergleich um die oberen Tabellenplätze mit 4:2 durch. Mit dem verdienten Heimerfolg klettert die Mannschaft auf Platz vier und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. An der Tabellenspitze festigte Türkgücü Straubing seine Rolle als erster Verfolger. Das Team von Spielertrainer Asllan Shalaj gewann auswärts beim TV Geisenhausen klar mit 5:2 und bleibt somit weiterhin auf Rang zwei. Für Geisenhausen bedeutet die Niederlage hingegen, dass man vorerst im Tabellenkeller verharrt.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Ich denke, das 0:0 geht am Ende in Ordnung. Die erste Halbzeit war insgesamt eher verhalten von beiden Seiten. Wir hatten zu Beginn einen guten Zug nach vorne, dann aber keine klaren Chancen mehr. In der zweiten Halbzeit sind wir deutlich besser reingekommen, hatten zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, die wir aber leider nicht nutzen konnten. Wenn man da mal einen Lucky Punch setzt, kann man das Ding auch gewinnen, aber so können wohl beide Teams gut mit dem Punkt leben.“

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Ein absolut verdienter Heimsieg für uns. Wir waren über die gesamte Spielzeit hinweg klar dominant, haben uns eine Vielzahl an Chancen herausgespielt und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen. Tatsächlich haben wir sogar noch einige Großchancen liegen gelassen. Die beiden Gegentore sind ärgerlich, da wir Aiglsbach da unnötig eingeladen haben. Aber unterm Strich sind wir sehr zufrieden mit unserem dominanten Auftritt."