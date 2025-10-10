„Absolut verdient“ ‒ Hachinger U17 überzeugt in der Junioren-Bundesliga

Die B-Junioren der SpVgg Unterhaching gewinnen das zweite Spiel der laufenden U17-Bundesliga-Saison. Beim SCF steht zum Abpfiff ein 2:1.

Die Hachinger U17 zeigte beim Auswärtsspiel in Freiburg eine starke Leistung und sicherte sich mit einem 2:1-Erfolg drei wichtige Punkte in der DFB-Nachwuchsliga.

Die Vorstädter erwischten den besseren Start. Nach einem hohen Pressingmoment eroberte Haching den Ball bereits beim Freiburger Abstoß. Laurin Rapp fackelte nicht lange und traf bereits in der achten Minute zur frühen Führung. Doch nur wenig später glich Freiburg nach einer schnellen Umschaltaktion aus. Vincent Reiter traf für die Breisgauer (14. Minute). „Wir verlieren da ein entscheidendes Duell an der Mittellinie und das hat Freiburg sofort bestraft“, erklärte Trainer Philipp Bönig die Entstehung des Ausgleichstreffers.

Insgesamt präsentierten sich die Hachinger in den ersten 25 Minuten sehr stabil, dann gaben sie im weiteren Spielverlauf der ersten Hälfte zunehmend die Kontrolle an die Gäste ab. Trotzdem zeigte das Bönig-Team eine große Laufbereitschaft und verteidigte die gefährlichen Flügelangriffe des Sportclubs über weite Strecken souverän.

Nach dem Seitenwechsel dominierten die Rot-Blauen das Spielgeschehen weitgehend. Haching hatte mehr Ballbesitz, stand in der Defensive gut und kam selbst zu einigen vielversprechenden Offensivaktionen. In der 76. Minute belohnte sich die Mannschaft schließlich. Nach einem Freistoß von Weiß reagierte Ferdinand Borne am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung über die Linie.

„In Stuttgart wartet dann am Samstag der nächste schwere Brocken“

Philipp Bönig

„Man hat gemerkt, wie gut es den Jungs getan hat, wieder in Führung zu gehen. Sie haben es dann richtig gut wegverteidigt und sich den Sieg absolut verdient. In Stuttgart wartet dann am Samstag mit den Kickers der nächste schwere Brocken“, so Bönig nach der Partie.