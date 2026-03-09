"Absolut verdient" - Die SG Bergdörfer siegt mit 4:1

– Foto: SG Bergdörfer

Die SG Bergdörfer hat das Auswärtsspiel beim SSV Nörten-Hardenberg deutlich mit 4:1 gewonnen. Auf einem schwer bespielbaren Platz entwickelte sich zunächst eine offene Partie, in der beide Teams zu Chancen kamen. Nach dem 2:1 im Hinspiel ist es der zweite Sieg der laufenden Saison gegen Nörten..

Nörtens Kapitän Silvan Steinhoff sprach von einer ausgeglichenen Anfangsphase: „Bis zur Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Wir haben zwei, drei hundertprozentige, aber lassen alle liegen.“ Während die Gastgeber ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen, zeigte sich Bergdörfer deutlich effizienter. Dominink Diedrich brachte die Gäste in der 24. Minute nach einem Eckball von Tim Wedekin per Kopf in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Philipp Bode nach Vorlage von Santee Nimely per Chipball auf 2:0 (43.).

Steinhoff ärgerte sich vor allem über die Gegentore vor der Pause: „Im Gegenzug machen wir zwei Fehler und werden dann dafür einfach eiskalt bestraft.“ Auch nach dem Seitenwechsel fand Nörten kaum Mittel gegen die laufstarken Gäste. Tim Wedekin erhöhte in der 60. Minute mit einem Schuss aus rund 18 Metern in den Winkel auf 3:0. Lucas Duymelinck brachte die Gastgeber zwar noch einmal zurück ins Spiel (68.), doch mehr als der Anschlusstreffer gelang nicht. Stattdessen sorgte erneut Philipp Bode nach einem schnellen Umschaltspiel und Vorlage von Paul Müller in der 85. Minute für den 4:1-Endstand.