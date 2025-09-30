Absolut unverdienter Sieg SV Blauer Club Wiesbaden gegen SG Schierstein

Am Sonntag, den 28.09., musste die SG Schierstein 1979 auswärts beim SV Blauer Club Wiesbaden antreten. Das Spiel endete mit einer sehr unglücklichen 2 zu 3 Niederlage, die aus Sicht der SG absolut unverdient war.

Von Anfang an war Schierstein präsent und stark im Spiel. Nach einem Eckball erzielte Ismail Samir das 0 zu 1 für die SG. Ein verdienter Treffer, der eigentlich Sicherheit geben sollte. Doch durch eine äußerst fragwürdige Entscheidung bekam der Blauer Club einen Elfmeter zugesprochen und glich aus.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Abdurrahman Yildiz erzielte mit einem sehenswerten Schuss das 1 zu 2. Ein Traumtor, das im Live Ticker des Blauen Clubs fälschlicherweise als Abseits dargestellt wurde. Das ist völliger Unsinn die Szene war klar regulär.