Absolut unverdienter Sieg SV Blauer Club Wiesbaden gegen SG Schierstein

Spielbericht: SV Blauer Club Wiesbaden gegen SG Schierstein 1979 (3:2)
Am Sonntag, den 28.09., musste die SG Schierstein 1979 auswärts beim SV Blauer Club Wiesbaden antreten. Das Spiel endete mit einer sehr unglücklichen 2 zu 3 Niederlage, die aus Sicht der SG absolut unverdient war.
Von Anfang an war Schierstein präsent und stark im Spiel. Nach einem Eckball erzielte Ismail Samir das 0 zu 1 für die SG. Ein verdienter Treffer, der eigentlich Sicherheit geben sollte. Doch durch eine äußerst fragwürdige Entscheidung bekam der Blauer Club einen Elfmeter zugesprochen und glich aus.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Abdurrahman Yildiz erzielte mit einem sehenswerten Schuss das 1 zu 2. Ein Traumtor, das im Live Ticker des Blauen Clubs fälschlicherweise als Abseits dargestellt wurde. Das ist völliger Unsinn die Szene war klar regulär.
Mit zunehmender Spielzeit wurde der Blauer Club immer aggressiver. Viele harte Fouls blieben ungeahndet, während Schierstein für Kleinigkeiten Gelbe Karten kassierte. Diese einseitige Linie des Schiedsrichters spielte dem Gastgeber in die Karten. So fiel erst der Ausgleich und schließlich der Siegtreffer für den Blauen Club.
Unterm Strich war es ein sehr unfaires Spiel, das die SG Schierstein niemals hätte verlieren dürfen. Trotz dieser bitteren Niederlage bewies die Mannschaft Moral und Kampfgeist. In der Rückrunde wird die SG ihre Antwort geben stärker und entschlossener.