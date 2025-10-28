»Absolut surreal«: Youngster erzielt fünf Treffer in 32 Minuten

Einen Stammplatz im A-Team konnte sich der Youngster bisher jedoch noch nicht erkämpfen, so dass er regelmäßig in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammelt. Bei der Landesliga-Reserve läuft es aktuell wie am Schnürchen und das Team führt das Ranking der A-Klasse Dingolfing an. Am Sonntag feierte der noch ungeschlagene Primus gegen den Tabellenvorletzten TSV Niederviehbach einen standesgemäßen 7:2-Kantersieg. Schon nach 36 Minuten führte der Leader mit 6:0 und ein Mann ragte dabei ganz besonders heraus - Philipp Meindl. Der Linksaußen erzielte innerhalb von 32 Minuten fünf Treffer, darunter zwischen Spielminute 4 und 14 einen lupenreinen Hattrick. "Ich bin eigentlich nicht der klassische Knipser und dann glücken mir fünf Tore innerhalb einer halben Stunde - absolut surreal. Zwei abgefälschte Bälle sind mir dabei direkt vor die Füße gefallen, die anderen Tore waren super herausgespielt. Ein schöner Tag, der mir immer in Erinnerung bleiben wird", lacht der junge Fußballer, der noch nie für einen anderen Verein wie den FC Teisbach gespielt hat.







"Ich bin ein klassisches Eigengewächs und werde wohl meine komplette Laufbahn für den FCT spielen", sagt Meindl, der sich auf Sicht in der "Ersten" einen Stammplatz erkämpfen möchte: "Ich stand in dieser Saison immerhin schon dreimal in der Startelf. Die Konkurrenz auf meinen bevorzugten Positionen ist allerdings groß. Von erfahrenen Spielern wie Wischinski und Gabel kann ich noch viel lernen. Ich möchte mich weiterentwickeln und spiele auch sehr gerne mit meinen Kumpels in der Zweiten." Zweimal wöchentlich trainiert Philipp Meindl mit dem Landesliga-Team, einmal mit der Zweitvertretung. "Nur mit viel Fleiß wird man besser. Ich kann von unseren Trainern viel aufsaugen. Total begeistert bin ich von Simon Schmalzbauer. Dass so ein fähiger Coach unsere A-Klassentruppe macht, ist eigentlich unglaublich", meint das Talent, das hofft, dass es am Erlenweg im kommenden Mai erneut Grund zum Feiern gibt: "Mit der Ersten die Klasse halten, mit der Zweiten aufsteigen. Das wäre ein kleiner Traum."