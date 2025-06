»Absolut respektlos«: Gsödl-Aus beim TV Freyung

Der Abstieg in die A-Klasse war für Sepp Gsödl (Bildmitte) gleichbedeutend mit seinem persönlichen Aus – Foto: Robert Geisler

Sportlich ist der Abstieg in der A-Klasse für den TV Freyung die wohl schwärzester Stunde seiner Historie gewesen. Ein paar Tage nach der bitteren Relegationsniederlage gegen den TSV Ringelai hat sich der Verein von Sepp Gsödl getrennt, dessen dritte(!) Amtsperiode bei den Kreisstädtern damit abrupt zu Ende geht, obwohl sich beide Seiten bereits vor mehreren Monate auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus verständigt hatten. Andreas Seitz, Bastian Butscher und Stephan Philipp werden die junge Mannschaft künftig als gleichberechtigtes Trainertrio anführen.

"Josef Gsödl hat den Verein in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit vollem Engagement für den TV Freyung eingesetzt. Besonders in dieser herausfordernden Zeit hat er mit seiner Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, den Verein zu stabilisieren. Wir bedanken uns herzlich bei ihm für seine verdienstvolle Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", lässt der Klub in einer von den sportlichen Leitern Stefan Schrottenbaum und Johannes Schiller verfassten Mittelung wissen. Auf die Trennungsgründe gehen die Verantwortlichen nicht ein.









Die Sportlichen Leiter Stefan Schrottenbaum (links) und Johannes Schiller (rechts) mit den künftigen Trainertrio (v.l. n. re.) Bastian Butscher, Andreas Seitz und Stephan Philipp – Foto: Verein









Ins Detail geht hingegen der geschasste Gsödl: "Wir hatten schon vor der Winterpause vereinbart, dass ich unabhängig vom Saisonausgang weitermache. Unmittelbar nach dem Abstieg hatte ich das Gefühl, dass die Abteilungsleitung Angst hatte, dass ich hinwerfe. Wir haben uns drei Tage nach dem Ringelai-Spiel getroffen und ich habe den beiden sportlichen Leitern versichert, dass ich zu meinem Wort stehe und mit der Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg anpeile. Auf mein Treuebekenntnis reagierten Stefan und Johannes sehr komisch und ich habe gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Es wurde dann unter anderem auf eine am darauffolgenden Tag stattfindende Vorstanschaftssitzung verwiesen, auf der die sportliche Lage analysiert werden müsste. Was ich im Nachgang alles an Unwahrheiten mitbekommen habe, ist absolut respektlos gegenüber mir. Ich durfte als Spieler eine sehr erfolgreiche Zeit mitprägen und war in drei Amtsperioden insgesamt acht Jahre Trainer der ersten Mannschaft. Die letzten zwei Jahre habe ich sehr viel Power in die Aufgabe gesteckt. Wir haben eine junge Truppe mit Perspektive aufgebaut. Diese Jungs sind mir extrem ans Herz gewachsen und es tut richtig weh, dass das nun so zu Ende geht. Den Spielern wünsche ich nur das Beste, denn das sind ganz feine Kerle."







Mit dem langjährigen Nachwuchscoach Seitz, dem höherklassig erprobenden Allrounder Butscher sowie Urgestein Philipp wollen die Blau-Weißen zurück in die Erfolgsspur. Sepp Gsödl muss derweil eine unfreiwillige Fußballpause einlegen: "Schade, denn ich habe nach wie vor viel Energie in mir und denke noch lange nicht ans Aufhören", schmunzelt der sympathische Vollblutfußballer.