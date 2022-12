Christoph Petraska ist nicht mehr Trainer der SG Innernzell/Schöfweg II. – Foto: Karl-Heinz Hönl

»Absolut nachzuvollziehen«: Petraska wirft in Innernzell das Handtuch Bereits vor dem letzten Spiel der Winterpause hat der Übungsleiter seinen Rücktritt beim Regener Kreisklassen-Schlusslicht erklärt

Die SG Innernzell/Schöfweg II hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Im Sommer sicherte sich die Truppe um Kapitän Florian Pfeffer in zwei spektakulären Relegationsspielen den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Mit der Umgruppierung von der Deggendorfer in die Regener Staffel kam die Spielgemeinschaft allerdings überhaupt nicht klar und so droht dem Tabellenletzten nach acht Jahren der Sturz in die A-Klasse. Schon vor dem letzten Spiel in der Herbstrunde hat Coach Christoph Petraska seinen Posten zur Verfügung gestellt.

"Christoph ist vor dem letzten Spiel vor der Winterpause gegen Kirchdorf zu mir gekommen und hat mir seinen Rücktritt mitgeteilt. Ich bedauere seine Entscheidung sehr, da wir uns schon seit dem Kindesalter kennen und sehr gute Freunde geworden sind. Auch mit unserem Co-Spielertrainer Sebastian Kölbl hat er hervorragend harmoniert. Die beiden haben unheimlich viel Zeit in die Mannschaft investiert und wirklich einen super Job gemacht. Seine Gründe, die ihn zu dieser Entscheidung bewegt haben, sind aber absolut nachzuvollziehen. Christoph, Sebastian und ich sind in den letzten Wochen oft zusammengesessen und haben uns beratschlagt und nach Lösungsansätzen gesucht, wie wir uns aus der aktuellen Negativmisere befreien können. Leider haben viele Ansätze nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Für seine sportliche Zukunft wünsche ich Christoph alles Gute", informiert Innernzells Abteilungsleiter Marco Fischer, der die offene Trainerfrage möglichst bald klären will. Co-Spielertrainer Sebastian Kölbl wird der Mannschaft aber erhalten bleiben. "Wie es bei uns auf der Trainerposition weitergeht, wird sich in den nächsten Wochen oder Monaten zeigen. Geplant wäre, dass wir einen neuen Chefanweiser finden, der zu 100 Prozent zur Mannschaft passt", verrät Fischer.

In jedem Fall wartet auf den neuen Übungsleiter eine wahre Herkulesaufgabe. Zur Winterpause rangieren Fischer, Albrecht, Hofbauer und Co. mit nur sieben Zählern nahezu aussichtslos auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand zum Relegationsrang beträgt bereits acht Punkte. "In den verbleibenden Rückrundenspielen wollen wir nochmal alles reinhauen und vielleicht doch noch das Unmögliche möglich machen. Zum Rückrundenstart werden einige Langzeitverletzte wieder zur Mannschaft stoßen, die uns sicherlich gut tun werden. Zu was es dann letztendlich noch reichen wird, werden wir sehen", meint Marco Fischer abschließend.