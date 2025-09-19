„Absolut inakzeptabel“ – Werner fordert Aufarbeitung bei 1860 München

Jesper Verlaat droht ein wochenlanger Ausfall. Sportdirektor Christian Werner kündigt gegen Hoffenheim ein anderes Gesicht von 1860 München an.
München – Viel hat nicht gefehlt, und die Löwen wären auch am Mittwoch mit einem blauen Auge davon gekommen. Kopfball von Thomas Dähne (!) in der Nachspielzeit, der Versuch des aufgerückten Keepers landete am Rücken von Hansa-Kapitän Franz Pfanne. Kurz danach war Schluss und die erste Saisonpleite der Giesinger besiegelt. 1:2 beim Angstgegner Hansa Rostock. Das 2:2, das hinten raus tatsächlich noch möglich war, hätte den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, denn so schlecht wie vor der Pause hat man 1860 München in dieser Saison noch nicht erlebt.
„Der Auftritt vor der Pause war absolut inakzeptabel.“
Christian Werner nach dem 1:2 gegen Hansa Rostock.
Mit dem Flieger ging‘s am Donnerstag zurück in die Heimat. Wunden lecken ist angesagt. Florian Niederlechner hatte direkt nach dem Spiel „Klartext“ eingefordert. Von Christian Werner gab‘s den bereits. Zur tz sagte der Sportchef: „Der Auftritt vor der Pause war absolut inakzeptabel und muss inhaltlich aufgearbeitet werden. In Rostock kann man verlieren, aber nicht so. Am Samstag wird die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.“
Voraussetzung dafür wird sein, dass die Löwen ihre Probleme erkennen – und Lösungen finden. Die ersten 45 Minuten, von Niederlechner als „Harakiri gegen den Ball“ beschrieben, werfen Fragen auf. Zum Beispiel: Wer ersetzt Kapitän Jesper Verlaat (Verdacht auf Muskelbündelriss)? Wollen die Löwen an ihrer Dreierkette festhalten oder fühlt sich die Mannschaft mit der nach der Pause praktizierten Viererkette wohler? Was macht das Ende der Unbesiegt-Serie mit den Köpfen? Die Leistungskurve – bittere Erkenntnis – zeigt nach unten.
Hinzu kommen fragwürdige Personal-Experimente des Trainers. Maximilian Wolfram als Ersatz für Zehner Kevin Volland (Gelb-Rot-Sperre). Patrick Hobsch als „Havelse-Held“ wieder bis zur Schlussphase auf der Bank. Für Patrick Glöckner spricht dagegen, dass er es geschafft hat, mit einem Dreifachwechsel zur Pause (Deniz, Philipp und Steinkötter rein) zumindest sportliche Augenhöhe herzustellen.
„Fakt ist, dass wir keinen kühlen Kopf hatten“, analysierte der Coach. Vielleicht sei der eine oder andere auch „von der Kulisse beeindruckt gewesen“. Am Samstag gibt es erneut ein volles Haus – die Fans erwarten zum Wiesn-Start einen Heimsieg gegen Hoffenheim (16.30 Uhr, wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion). Schon, um den ernüchternden Auftritt von Mittwoch zu vergessen. (Uli Kellner)