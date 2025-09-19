„Absolut inakzeptabel“ – Werner fordert Aufarbeitung bei 1860 München

München – Viel hat nicht gefehlt, und die Löwen wären auch am Mittwoch mit einem blauen Auge davon gekommen. Kopfball von Thomas Dähne (!) in der Nachspielzeit, der Versuch des aufgerückten Keepers landete am Rücken von Hansa-Kapitän Franz Pfanne. Kurz danach war Schluss und die erste Saisonpleite der Giesinger besiegelt. 1:2 beim Angstgegner Hansa Rostock. Das 2:2, das hinten raus tatsächlich noch möglich war, hätte den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, denn so schlecht wie vor der Pause hat man 1860 München in dieser Saison noch nicht erlebt.

Mit dem Flieger ging‘s am Donnerstag zurück in die Heimat. Wunden lecken ist angesagt. Florian Niederlechner hatte direkt nach dem Spiel „Klartext“ eingefordert. Von Christian Werner gab‘s den bereits. Zur tz sagte der Sportchef: „Der Auftritt vor der Pause war absolut inakzeptabel und muss inhaltlich aufgearbeitet werden. In Rostock kann man verlieren, aber nicht so. Am Samstag wird die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen.“

Voraussetzung dafür wird sein, dass die Löwen ihre Probleme erkennen – und Lösungen finden. Die ersten 45 Minuten, von Niederlechner als „Harakiri gegen den Ball“ beschrieben, werfen Fragen auf. Zum Beispiel: Wer ersetzt Kapitän Jesper Verlaat (Verdacht auf Muskelbündelriss)? Wollen die Löwen an ihrer Dreierkette festhalten oder fühlt sich die Mannschaft mit der nach der Pause praktizierten Viererkette wohler? Was macht das Ende der Unbesiegt-Serie mit den Köpfen? Die Leistungskurve – bittere Erkenntnis – zeigt nach unten.