„Absolut hochverdient“, Nörten gewinnt 6:0 in Osterode

Schon früh stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Theo Alder traf bereits in der 2. Minute zum 1:0, ehe Andre Schannor in der 12. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause baute Johannes Wehr den Vorsprung weiter aus und stellte in der 44. Minute auf 3:0.

Für die Gastgeber war es ein schwerer Nachmittag. Okan Avci, Trainer des VfR Dostluk Osterode, sagte nach der Partie: „Ärgerliches Ergebnis, aber auch in der Höhe verdient für Nörten.“

Besonders ein Spieler bereitete seiner Mannschaft große Probleme. Okan Avci erklärte: „Den Unterschied hat Duymelinck gemacht, den haben wir überhaupt nicht geschafft in den Griff zu kriegen.“ Zudem habe sein Team zu viele Fehler gemacht: „Viele Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung.“

Nach dem Seitenwechsel setzte Lucas Duymelinck seine Akzente. In der 58., 68. und 76. Minute traf der Angreifer gleich dreimal und schraubte das Ergebnis auf 6:0.

Auch aus Sicht der Gäste war der Sieg klar verdient. Kapitän Silvan Steinhoff vom SSV Nörten-Hardenberg sagte: „Insgesamt würde ich sagen, dass das ein absolut hochverdienter Sieg war. Auch in der Höhe.“

Die Gäste kontrollierten die Partie nahezu vollständig. Silvan Steinhoff beschrieb die Dominanz so: „Wir waren über 90 Minuten lang die klar bessere und vor allem auch spielbestimmte Mannschaft. Wir hatten einen hohen Ballbesitzanteil.“ Dadurch habe das Team das Spielgeschehen im Griff gehabt: „Wir konnten dadurch auch eine gewisse Kontrolle über das Spiel bekommen und haben hinten wenig zugelassen.“

Entscheidend war zudem die Effektivität im Abschluss. Silvan Steinhoff betonte: „Unsere Chancen, die wir uns kreiert haben, haben wir dann auch eiskalt genutzt.“ Gerade das sei zuvor nicht immer gelungen: „Das ist uns in der Hinrunde ein bisschen abhandengekommen.“

Der deutliche Sieg war für die Gäste auch eine wichtige Reaktion auf die Vorwoche. Silvan Steinhoff erklärte: „Wir haben eine super Reaktion gezeigt nach der enttäuschenden Niederlage letzte Woche zu Hause.“

Entsprechend zufrieden fiel sein Fazit aus: „Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft.“ Die Leistung gebe Selbstvertrauen: „Dadurch gehen wir jetzt auch gestärkt in die nächsten Spiele.“

Für Okan Avci bleibt nach der deutlichen Niederlage vor allem der Blick nach vorn: „Für uns heißt es Mund abwischen, nächste Woche gegen Werratal punkten.“

In der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 4 steht der SSV Nörten-Hardenberg mit 23 Punkten im Mittelfeld auf Rang acht. Der VfR Dostluk Osterode ist mit drei Punkten weiterhin Tabellenletzter.

Am kommenden Spieltag empfängt der VfR Dostluk Osterode die SG Werratal 2000, während der SSV Nörten-Hardenberg zu Hause auf den Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen trifft.