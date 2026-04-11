"Absolut geiler Punktgewinn" - Dinklage spielt 0:0 in Papenburg

Trainer Tobias Langemeyer sprach nach Abpfiff von einem „absolut geilen Punktgewinn in Papenburg“ und hob besonders die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: „Eine brutale Mannschaftsleistung in unserer aktuellen Lage mit all den Herausforderungen, die wir die letzten Monate hatten.“ Entsprechend stolz zeigte sich der Dinklager Coach: „Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe. Das zeigt Charakter und soll uns jetzt für die kommenden Aufgaben Selbstvertrauen geben.“

Die erste Halbzeit war laut Langemeyer „hart umkämpft und sehr intensiv mit besseren Chancen für Papenburg“. Nach dem Seitenwechsel kam Dinklage jedoch deutlich besser ins Spiel. Die Gäste hatten zwei, drei Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden, wobei der Frank Beekmann im Tor von Papenburg überragend war, so der Trainer. In dieser Phase habe sein Team „eine bessere Ballkontrolle“ gehabt, wodurch die Aktionen direkt gefährlicher wurden. Zuvor habe man jedoch „leider immer wieder zu schnelle Ballverluste“ gehabt.

„Die Trainingsinhalte der letzten beiden Wochen haben die Jungs super umgesetzt und ein tolles Spiel gemacht“, erklärte Langemeyer. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben bleibt der Coach optimistisch: „Heute haben die Jungs sich wieder bewiesen, dass wir alles haben, um die nächsten Schritte zu gehen.“