„Absolut der Mann des Spiels“ – Hinrich Gudehus hält den Sieg fest

– Foto: Lorena Pietler

Viel Ballbesitz, ein gehaltener Elfmeter und ein Standard entscheiden das Spiel – Trainer Edis Bajrovic spricht von einem „absolut verdienten Sieg“.

„Am Ende muss man sagen, dass es ein absolut verdienter Sieg für uns war. Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz oder sogar mehr und haben über die gesamte Spielzeit das Spiel gemacht“, sagt Trainer Edis Bajrovic. Eine Einschätzung, die den Charakter der Partie gut beschreibt: viel Kontrolle, wenig Ertrag – zumindest lange Zeit.

Mit 1:0 gewinnt der TSV Stelingen beim TSV Kirchrode und festigt damit Rang drei in der Tabelle.

Kirchrode verteidigte kompakt und hielt die Begegnung offen. Die größte Gelegenheit, das Spiel in eine andere Richtung zu lenken, bot sich in der zweiten Halbzeit – vom Punkt. Doch Hinrich Gudehus reagierte im entscheidenden Moment.

„In der zweiten Halbzeit gab es eine entscheidende Szene, in der unser Torwart einen Elfmeter von Kirchrode hält. Absolut der Mann des Spiels.“ Es ist die Szene, die das Spiel kippen lässt – nicht im Ergebnis, aber in seiner möglichen Entwicklung.

Wenig später folgt die Entscheidung auf der anderen Seite. In der 77. Minute trifft Marc-Benjamin Klusmann zum 1:0 – nach einem Standard. „Wir erzielen dann das 1:0 nach einer gut einstudierten Eckballvariante, die unser Co-Trainer in der Trainingswoche vorbereitet hat.“

Ein Tor, das ausreicht, weil Stelingen die Kontrolle behält. „Am Ende gewinnen wir verdient mit 1:0“, sagt Bajrovic und ordnet zugleich ein: „Natürlich ist es auch ein Stück weit glücklich, dass wir den Elfmeter halten. Aber aufgrund unserer Ballbesitzphasen und der Anzahl an Chancen, die wir uns erarbeitet haben, geht der Sieg aus meiner Sicht in Ordnung.“

Bajrovic findet dennoch anerkennende Worte für den Gegner: „Trotzdem ein großes Kompliment an Kirchrode, die es uns über 90 Minuten sehr schwer gemacht haben.“

Am Ende steht ein knapper, aber aus Sicht der Gäste folgerichtiger Erfolg.

TSV Kirchrode – TSV Stelingen 0:1

TSV Kirchrode: Marcelino Tegtmeier, Patrick Bartkiewicz, Abdul Wahid Orya (66. Lukas Wienberg), Lev Zhuravlov, Finn Zeh, Marvin-Valentin Klein, Manuel Wagner, Paul-Luis Hilzendeger, Mirco Kraus, Felix Nzonene (83. Osayande-Kevin Ekhator), Oleksandr Polishchuk (85. Bosh Adam Musab) - Trainer: Dominik Standke

TSV Stelingen: Hinrich Gudehus, Max Adamski, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai, Andre Vogelsang (46. Jannis Bovenschen), Richard Leimann, Jannik Klemm (57. Per Stetzkowski), Dustin Quast, Lukas Brinkmann, Elias Göhr (76. Nino Melnjak), Dennis Zabel (67. Robin Ziegler) - Trainer: Edis Bajrovic

Schiedsrichter: Thomas Platz

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Klusmann (77.)