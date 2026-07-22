»Absolut außergewöhnlich«: 38 Tore an einem Bezirksliga-Abend

Fünf Tore in einer Partie hat selbst Christian Seidl (2.v.l.) noch nicht gemacht. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Tore und Christian Seidl - das gehört irgendwie zusammen. Seit Jahren, mit enormen Ausmaßen. Und dennoch ist selbst für den Künzinger Torjäger der 2. Spieltag der Bezirksliga Ost etwas besonderes. Fünf Treffer in einer Partie hat er noch nie erzielt, "nur" einmal einen Sechserpack vor einigen Jahren gegen Kirchroth. "Das ist absolut außergewöhnlich", betont der 31-Jährige. Und man könnte meinen, seine Worte gelten dem gesamten Mittwochabend.

Denn: Nicht nur die Partie der Römer gegen Hutthurm endete torreich. Auch in Oberdiendorf (gegen Grafenau) fielen acht Treffer, in Bischofsmais wurde sieben Mal gejubelt - insgesamt konnten 38 Erfolgserlebnisse in acht Partien (Schnitt: 4,75) verzeichnet werden. Absolut außergewöhnlich...

Julian Liebenow (Spielertrainer, Hutthurm): "In der ersten Halbzeit ging Künzing durch einen Foulelfmeter, den Christian Seidl verwandelte, mit 1:0 in Führung. Es dauerte nicht lange, bis er das 2:0 nachlegte, das jedoch aus einer deutlichen Abseitsstellung resultierte. Das 3:0 fiel nach einer Standardvariante - erneut durch Seidl. Die zweite Halbzeit begann sehr fahrig, ehe Seidl nach einem Konter auf 4:0 erhöhte. Das 5:0 fiel nach einem Stellungsfehler des Torwarts des SV Hutthurm. Künzing erhöhte anschließend noch auf 6:0, 7:0 und 8:0. Am Ende ging der Sieg auch in dieser Höhe verdient an die Gastgeber, da vom SV Hutthurm über die gesamten 90 Minuten hinweg zu wenig kam."

Anton Autengruber (Trainer, Oberdiendorf): "Eigentlich hatten wir uns viel vorgenommen. Bis zum ersten Tor hat es auch gut ausgeschaut. Mit dem ersten Gegentreffer haben wir dann komplett den Faden verloren. Trotz 0:4 nach 30 Minuten haben wir noch einmal Moral bewiesen - und richtig Druck entwickelt. Mit dem Vorsprung im Rücken hat sich Grafenau jedoch einfach verteidigt. Das 2:4 fiel zu spät, wir haben aber dennoch nicht aufgegeben. Fazit: Der schnelle und hohe Rückstand hat uns das Genick gebrochen."

Jürgen Zaglauer (Sportlicher Leiter, Bischofsmais): "Das 0:1 - ein klares Abseitstor! In der ersten Hälfte haben wir insgesamt zu zaghaft agiert. Der Start in die zweite Halbzeit war gut, dann haben wir aber die Führung zu leichtfertig vergeben. Mit etwas Glück wäre mehr drin gewesen."

Holger Stemplinger (Trainer, Garham): "Über 90 Minuten waren wir die aktivere Mannschaft mit vielen Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Schalding war immer wieder mit schnellen Umschaltmomenten gefährlich und hat uns hier leider immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Das Unentschieden fühlt sich im Moment wie eine Niederlage an, wobei ich den Jungs keinen Vorwurf machen kann, da Einsatz und Moral zu 100 Prozent gestimmt haben."

Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "In einer sehr, sehr niveauarmer Partie haben sich beide Teams leistungsgerecht getrennt. Im ersten Durchgang waren wir einen Tick aktiver, die Gäste haber aber geschickt verteidigt. Deggendorf hat versucht, Nadelstiche zu setzen, was wir aber gut verteidigt haben. Wir haben unsererseits ebenso Möglichkeiten verzeichnen können. Nach der Pause sind wir folgerichtig in Rückstand geraten, durch den wir aber wach geworden sind. Leider haben wir mit dem Ausgleichstreffer das Spielen wieder eingestellt."

Sven Halfar (Trainer, Waldkirchen): "Trotz eines zehnminütigen Durchhängers haben wir eigentlich gut angefangen. Da waren wir zu passiv und zu unachtsam! Der Rückstand hat uns nicht aus der Bahn geworfen: Der Ausgleich war hochverdient. Nach der Pause haben wir es leider nicht mehr geschafft, den Druck hoch zu halten. Gerade nach Standards haben wir leider zu viel zugelassen. Dem Freistoß, in dem der späte Führungstreffer mündete, ging ein Foul voraus, das keines war. Bitter! Das Ergebnis spiegelt nicht die Leistung wider!"