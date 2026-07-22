 2026-07-21T12:15:24.401Z

Ligabericht

»Absolut außergewöhnlich«: 38 Tore an einem Bezirksliga-Abend

2. Spieltag in der Bezirksliga Ost - Mittwochabend: Acht Tore in Künzing und Oberdiendorf +++ Sieben Treffer in Bischofsmais +++ Ruhmannsfelden vs. Deggendorf "niveauarm" +++

von Helmut Weigerstorfer · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Fünf Tore in einer Partie hat selbst Christian Seidl (2.v.l.) noch nicht gemacht.
Fünf Tore in einer Partie hat selbst Christian Seidl (2.v.l.) noch nicht gemacht. – Foto: Karl-Heinz Hönl

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Tore und Christian Seidl - das gehört irgendwie zusammen. Seit Jahren, mit enormen Ausmaßen. Und dennoch ist selbst für den Künzinger Torjäger der 2. Spieltag der Bezirksliga Ost etwas besonderes. Fünf Treffer in einer Partie hat er noch nie erzielt, "nur" einmal einen Sechserpack vor einigen Jahren gegen Kirchroth. "Das ist absolut außergewöhnlich", betont der 31-Jährige. Und man könnte meinen, seine Worte gelten dem gesamten Mittwochabend.

Denn: Nicht nur die Partie der Römer gegen Hutthurm endete torreich. Auch in Oberdiendorf (gegen Grafenau) fielen acht Treffer, in Bischofsmais wurde sieben Mal gejubelt - insgesamt konnten 38 Erfolgserlebnisse in acht Partien (Schnitt: 4,75) verzeichnet werden. Absolut außergewöhnlich...

Heute, 18:30 Uhr
FC Künzing
FC KünzingKünzing
SV Hutthurm
SV HutthurmHutthurm
8
0
Abpfiff

Julian Liebenow (Spielertrainer, Hutthurm): "In der ersten Halbzeit ging Künzing durch einen Foulelfmeter, den Christian Seidl verwandelte, mit 1:0 in Führung. Es dauerte nicht lange, bis er das 2:0 nachlegte, das jedoch aus einer deutlichen Abseitsstellung resultierte. Das 3:0 fiel nach einer Standardvariante - erneut durch Seidl. Die zweite Halbzeit begann sehr fahrig, ehe Seidl nach einem Konter auf 4:0 erhöhte. Das 5:0 fiel nach einem Stellungsfehler des Torwarts des SV Hutthurm. Künzing erhöhte anschließend noch auf 6:0, 7:0 und 8:0. Am Ende ging der Sieg auch in dieser Höhe verdient an die Gastgeber, da vom SV Hutthurm über die gesamten 90 Minuten hinweg zu wenig kam."

Heute, 18:30 Uhr
TSV-DJK Oberdiendorf
TSV-DJK OberdiendorfO'diendorf
TSV Grafenau
TSV GrafenauGrafenau
3
5
Abpfiff

Anton Autengruber (Trainer, Oberdiendorf): "Eigentlich hatten wir uns viel vorgenommen. Bis zum ersten Tor hat es auch gut ausgeschaut. Mit dem ersten Gegentreffer haben wir dann komplett den Faden verloren. Trotz 0:4 nach 30 Minuten haben wir noch einmal Moral bewiesen - und richtig Druck entwickelt. Mit dem Vorsprung im Rücken hat sich Grafenau jedoch einfach verteidigt. Das 2:4 fiel zu spät, wir haben aber dennoch nicht aufgegeben. Fazit: Der schnelle und hohe Rückstand hat uns das Genick gebrochen."

Heute, 18:30 Uhr
SV Bischofsmais
SV BischofsmaisBischofsmais
SpVgg Osterhofen
SpVgg OsterhofenOsterhofen
3
4
Abpfiff

Jürgen Zaglauer (Sportlicher Leiter, Bischofsmais): "Das 0:1 - ein klares Abseitstor! In der ersten Hälfte haben wir insgesamt zu zaghaft agiert. Der Start in die zweite Halbzeit war gut, dann haben wir aber die Führung zu leichtfertig vergeben. Mit etwas Glück wäre mehr drin gewesen."

Heute, 18:30 Uhr
SV Garham
SV GarhamGarham
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding II
2
2
Abpfiff

Holger Stemplinger (Trainer, Garham): "Über 90 Minuten waren wir die aktivere Mannschaft mit vielen Torchancen, die wir leider nicht nutzen konnten. Schalding war immer wieder mit schnellen Umschaltmomenten gefährlich und hat uns hier leider immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Das Unentschieden fühlt sich im Moment wie eine Niederlage an, wobei ich den Jungs keinen Vorwurf machen kann, da Einsatz und Moral zu 100 Prozent gestimmt haben."

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Ruhmannsfelden
SpVgg RuhmannsfeldenR'felden
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf
1
1

Alois Wittenzellner (Sportlicher Leiter, Ruhmannsfelden): "In einer sehr, sehr niveauarmer Partie haben sich beide Teams leistungsgerecht getrennt. Im ersten Durchgang waren wir einen Tick aktiver, die Gäste haber aber geschickt verteidigt. Deggendorf hat versucht, Nadelstiche zu setzen, was wir aber gut verteidigt haben. Wir haben unsererseits ebenso Möglichkeiten verzeichnen können. Nach der Pause sind wir folgerichtig in Rückstand geraten, durch den wir aber wach geworden sind. Leider haben wir mit dem Ausgleichstreffer das Spielen wieder eingestellt."

Heute, 18:30 Uhr
FC Obernzell-Erlau
FC Obernzell-ErlauOzell-Erlau
TSV Waldkirchen
TSV WaldkirchenWaldkirchen
2
1

Sven Halfar (Trainer, Waldkirchen): "Trotz eines zehnminütigen Durchhängers haben wir eigentlich gut angefangen. Da waren wir zu passiv und zu unachtsam! Der Rückstand hat uns nicht aus der Bahn geworfen: Der Ausgleich war hochverdient. Nach der Pause haben wir es leider nicht mehr geschafft, den Druck hoch zu halten. Gerade nach Standards haben wir leider zu viel zugelassen. Dem Freistoß, in dem der späte Führungstreffer mündete, ging ein Foul voraus, das keines war. Bitter! Das Ergebnis spiegelt nicht die Leistung wider!"

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Plattling
SpVgg PlattlingPlattling
TSV Karpfham
TSV KarpfhamKarpfham
0
3

Martin Huber (Sportlicher Leiter, Karpfham): "Unterm Strich ein Sieg, der in Ordnung geht. In der ersten Halbzeit hatten wir Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Insgesamt ein zerfahrenes Spiel, in dem wir das Spiel gemacht haben, während Plattling auf Konter gesetzt hat."

Heute, 19:00 Uhr
TSV Mauth
TSV MauthMauth
FC Salzweg
FC SalzwegSalzweg
1
2
Abpfiff

Uli Köberl (Sportlicher Leiter, Mauth): "Ähnlich wie am Samstag in Karpfham haben wir die Gegentore durch leicht vermeidbare Fehler kassiert. Auch wenn Salzweg ein leichtes Chancenplus hatte, war das Spiel ausgeglichen. Wir müssen aus dem Spiel lernen und die Fehler dringend abstellen. Glückwünsch an den FC Salzweg!"