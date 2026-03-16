Abseitspfiff verhindert Erdweger Heimsieg

Kein Sieger nach 90 Minuten: Erdweg und Bergkichen trennen sich torlos – Foto: Franziska B.

Das Heimspiel der SpVgg Erdweg gegen den TSV Bergkirchen endete mit einem torlosen 0:0 – ein Ergebnis, das den Spielverlauf treffend widerspiegelt. Ähnlich wie bereits im Hinspiel, das Erdweg knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte, machten die Platzverhältnisse beiden Mannschaften das Leben schwer. Der holprige und schwer bespielbare Boden ließ kaum kontrollierten Spielaufbau zu und verhinderte über weite Strecken ein flüssiges Kombinationsspiel.

Erdweg konnte sich dadurch zwar mehr Spielanteile sichern, echte Torraumszenen blieben jedoch Mangelware.

Die Gastgeber starteten dennoch selbstbewusst in die Partie und setzten Bergkirchen früh mit hohem Pressing unter Druck. Die Gäste hatten sichtlich Probleme mit dieser Herangehensweise und versuchten ihr Glück vor allem mit langen Bällen. Diese fanden jedoch meist keinen Abnehmer oder landeten im Aus.

Aberkanntes Tor sorgt für Diskussionen

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich dieses Bild fort. Das Spielgeschehen spielte sich überwiegend zwischen den Strafräumen ab, während gefährliche Aktionen vor den Toren weiterhin rar blieben.

In der 70. Minute schien Erdweg schließlich der entscheidende Treffer zu gelingen: Nach einer scharfen Flanke von Benjamin Trinkl köpfte Satuk Can den Ball ins lange Eck. Der Jubel im Erdweger Lager währte jedoch nur kurz, denn der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Eine Entscheidung, die für Verwunderung sorgte – selbst Spieler des TSV Bergkirchen wirkten über den Pfiff überrascht.

Defensive hält den Punkt fest

In der Schlussviertelstunde wurde Bergkirchen vor allem nach Standardsituationen gefährlich. Die Erdweger Defensive um Torhüter Dominik Chlubek zeigte sich jedoch aufmerksam und stabil. Zweimal musste der Keeper eingreifen und hielt seinen Kasten mit starken Paraden sauber.

Auf der anderen Seite bot sich kurz vor Schluss noch eine große Möglichkeit für Erdweg: Nach einem Rückpass traf der Gästekeepers den Ball nicht sauber und ließ kurzzeitig das Tor offen. Kapitän Anton Burghart setzte nach, doch der Torwart konnte im letzten Moment klären, bevor Burghart zum Abschluss kam.

Blick auf das nächste Spiel

Am Ende blieb es beim 0:0. Das aberkannte Tor hätte die Partie entscheiden können, doch angesichts des gesamten Spielverlaufs geht das Unentschieden für beide Mannschaften in Ordnung.

Für die SpVgg Erdweg steht nun das nächste Auswärtsspiel an: In der kommenden Woche gastiert das Team beim SV Haimhausen. Dort will man wieder auf Tore und drei Punkte gehen.