Abseitsfrust und verpasste Chancen

Trotz früher Führung und Chancenplus reicht es für unsere Zweite in Scheiden nur zu einem 2:2. Ein klares Abseitstor der Gastgeber, fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und zu lethargische Phasen verhindern den Auswärtssieg.

Was für ein Start – und was für ein Wechselbad der Gefühle! Wir erwischten die Gastgeber von Beginn an auf dem falschen Fuß, drückten sie tief in die eigene Hälfte. Und dann das: Ein unnötiger Ballverlust im Aufbau, Scheiden kontert – und plötzlich liegen wir 0:1 zurück (9.).

Aber unsere Antwort kam sofort! Manuel Schäfer scheiterte zunächst am Pfosten, doch Kazuma Murota stand goldrichtig und schob den Abpraller zum Ausgleich ein. Nur wenige Minuten später dann die Führung: Schäfer setzte Norman Gärtner in Szene, der eiskalt ins Eck vollendete – 2:1 für uns (14.)!

In dieser Phase hatten wir alles im Griff, doch nach rund einer halben Stunde verloren wir den Faden. Wir agierten zu lethargisch, zu ideenlos – und luden den Gegner damit ein, ins Spiel zurückzukommen. Scheiden traf sogar noch die Latte – Glück für uns!

Nach dem Seitenwechsel waren wir zunächst wieder am Drücker. Chancen durch Schäfer und Kaiser blieben jedoch ungenutzt. Dann der Nackenschlag: Ein weiter Pass, klares Abseits – aber ohne Linienrichter zählt der Treffer. 2:2 (64.).

In der Schlussphase erwachten wir wieder aus der zwischenzeitlichen Lethargie. Schäfer (71.) und Onal (75.) hatten den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der Ball wollte einfach nicht mehr ins Netz. So mussten wir uns am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben – ein Punkt, der sich nach dem Spielverlauf eher wie zwei verlorene anfühlt.