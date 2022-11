Abseits und Elfmeter übersehen? FC Eitting hadert nach Eching-Niederlage mit dem Schiedsrichter Eittinger Anschlusstreffer kam zu spät

Nach der Pause drängte Eitting auf den Ausgleich. Michael Pech gab seine defensive Rolle ab und kurbelte das Offensivspiel an. Dann die nächste Aufregung: Bei einer Flanke in den Fünfmeterraum blieb Echings Torwart auf der Torlinie kleben, und Verteidiger Manuel Joos klärte die Situation auf seine Weise. Er hatte den Arm über dem Kopf und lenkte den Ball so nach unten ab, ehe er ihn aus der Gefahrenzone trat. Offenbar war Schiedsrichter Jakob Wagner bei dieser Szene im Echinger Fünfmeterraum die Sicht versperrt, denn er ließ weiterspielen.

Thomas Asvestas erhöhrt – Pech erzielt den Anschlusstreffer

Turbulent wurde es erst wieder nach der 70. Minute. Bei einem Angriff griff Eittings Abwehr nur zögerlich ein, ein Verteidiger rutschte noch aus. Der eingewechselte Thomas Asvestas bekam den Ball zugespielt und traf zum 2:0. Ehe sich die Echinger aber um die Verwaltung des Vorsprungs kümmern konnten, hatte der FCE schon das Anschlusstor erzielt. Fabian Neudecker trat einen Freistoß genau in die Torwartecke, der kurz vor dem Tor noch aufsetzte. Nestler entschied sich zur Faustabwehr, Pech setzte nach und traf zum 1:2 (72.). Nur Minuten später vergaben die Echinger eine Doppelchance. Dann hatten auch die Eittinger noch nach Ecken Halbchancen, die aber nicht genutzt wurden.

Stimmen zum Spiel

Alex Günther, Trainer des TSV Eching: „Es war das erwartet schwere Spiel, das aber unter den ganz schlechten Platzverhältnissen litt. Wir waren froh, dass wir doch noch kurz vor der Pause in Führung gehen konnten. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn die Eittinger ihre gute Chance in der Anfangsphase genutzt hätten. Nach unserem 2:0 schien das Spiel gelaufen zu sein, doch wir haben es durch unseren Abwehrfehler noch einmal spannend gemacht.“

Thomas Zellermeyr, Trainer des FC Eitting: „Wir wussten, dass die Echinger vor allem in der Anfangsphase sehr druckvoll spielen können, was wir aber in Kauf nahmen, um mit schnellen Konterangriffen vielleicht ein frühes Tor zu machen. Leider traf Dean Naxera nur den Pfosten. Es war ein gutes Spiel auf schwer bespielbarem Boden, das leider durch zwei entscheidende Szenen zugunsten der Echinger entschieden wurde. Beim Führungstreffer wurde Trautmann in deutlicher Abseitsstellung angespielt. Eine weitere unstrittige Szene war das Handspiel von Manu Joos im eigenen Fünfmeterraum. Wir sind zwar noch mal zurückgekommen, doch Eching hat den Vorsprung clever verwaltet.“