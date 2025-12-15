Abseits? Heute nicht.

Die Schiedsrichterabteilung des SV Vorwärts Nordhorn hat das Jahr mit einer gemeinsamen Weihnachtsfeier im Hofbräuhaus abgeschlossen. In gemütlicher Atmosphäre kamen die Vorwärts-Schiedsrichter zusammen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und den Austausch abseits des Spielfelds zu genießen. Der Abend bot einen passenden Rahmen für geselliges Beisammensein und unterstrich den Zusammenhalt innerhalb der Abteilung.

Die Reserve des SV Vorwärts Nordhorn hat erstmalig den Huesmann-Cup gewonnen. Im Finale gewannen die Kicker von Immenweg mit 4:2 gegen die SG Bad Bentheim.

Beide Teams waren in der Gruppenphase auf Schützenhilfe angewiesen, um das Halbfinale zu erreichen. Während die SG das Obergrafschafter Derby mit 2:0 gegen den SV Suddendorf-Samern für sich entschied, gewann Vorwärts mit 3:1 gegen Sport Erleben. Das Penaltyschießen um Platz Drei entschied SuSa mit 4:3 für sich.

Unsere 1. Mannschaft musste sich mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage nach der Gruppenphase verabschieden. Allerdings standen mit Daniel Sandfort, Oliver Bossink und Oliver Voet drei Ü32-Spieler unseres Vereins bei Sport Erleben im Kader und durften sich über einen guten 4. Platz freuen.

Die Zuschauer sahen tolle Spielzüge, viele Tore und die eine oder andere Überraschung. Auch im nächsten Jahr wird es den Huesmann-Cup wieder geben.

Herzlichen Glückwunsch an Vorwärts Nordhorn II zum verdienten Turniersieg.

Hopp Sparta 🇭🇺

(Pressemitteilung Nordhorner Sportverein Sparta 09)