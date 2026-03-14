Abschlusstest des TSV Langquaid

Kreisligist SG Offenstetten/Rohr prüft den Bezirksligisten ----- Nach fünf Vorbereitungsspielen und einem fünftägigen Aufenthalt in Spanien - in erster Linie zu Trainingszwecken - steht für den viertplatzierten Bezirksligisten TSV Langquaid beim Kreisliga-Achten SG Offenstetten/Rohr der letzte Test vor der Frühjahrsrunde an. Bei den Weiß-Blauen zeichnet sich ab, dass sie auf der Torhüterposition nun wieder doppelt besetzt sind, womit auf Jannick Möller nach der Rückkehr von David Meißner die Verantwortung nicht mehr alleine liegt. Trotz Trainingseinstieg muss noch weiter auf Florian Brunner gewartet werden und auch bei den angeschlagenen Thomas Blabl und Benedikt Köppel soll nichts überstürzt werden. Korbinian Köppel und Michael Schwank gesellen sich wieder dazu, so dass Trainer Matthias Eisenschenk, der mit seinem Team an der spanischen Goldküste am Feinschliff gearbeitet hat, viele Positionen doppelt besetzen kann und die aktuelle Form den Ausschlag für die Erstformation gibt.
Als spielstarker Testspielpartner läuft auf der Sportanlage in Rohr die SG Offenstetten/Rohr auf, die sich in der Kreisliga Donau ausgezeichnet schlägt und klar auf Kurs Klassenerhalt ist. Das Trainergespann Markus Bindorfer/David Babic, deren Tätigkeit bei den Abensberger Vorstädtern zu Ende geht, vertraut auf eine kampfkräftige, verschworene Einheit, aus der Goalgetter Nikolai Wöhrl mit 16 Treffern und vier Assists herausragt. Doch auch Robin Plötz (8/4) und Thomas Kegel (4/5) verdienen höchste Aufmerksamkeit, um Gegentore zu vermeiden. Zum Aufgebot der Spielgemeinschaft zählen auch einige Ex-Langquaider, die bisher vor allem aus Verletzungsgründen keine - wie Kapitän Stefan Kegel - oder nur einen Teil der Spiele - wie Thomas Steffel und Christoph Weigl - absolvieren konnten. In ihren bisherigen Partien nach der Winterpause kamen die Nachbarn zu einem 3:1-Erfolg gegen den Kreisklassen-Aufsteiger SV Pattendorf und zu einem 4:1-Erfolg gegen die gleichklassige SG Oberndorf/Matting, bevor nun dem Wiederauftakt beim FC Hohenthann entgegengefiebert wird.
Die Generalprobe beginnt am Sonntag, 15. März, um 15.30 Uhr auf der Sportanlage in Rohr (Badstr. 11). Schiedsrichter ist Golo Schricker (FC Hohenthann).
TSV Langquaid:David Meißner, Jannik Möller- Christoph Blabl (C), Dennis Kandsperger, Christian Ludwig, Noah Langner, Stefan Schauer, Patrick Slodarz - Liridon Haljimi, Korbinian Köppel, Marvin Lang, Leon Schlegel, Michael Schwank, Timo Sterl - Aaron Bice, Jonas Brunner, Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Luka Vukovic, Markus Weiherer
Im Vorspiel - Anpfiff durch Schiedsrichter Anton Hamberger (SV Ihrlerstein) um 13.30 Uhr - stehen sich die SG Offenstetten/Rohr II und der A-Klassist SG Adlhausen/Langquaid II gegenüber. Die Hausherren, ihres Zeichens Spitzenreiter in der Reserverunde der Kreisliga Donau, spielten bisher eine ausgezeichnete Runde und blieben vor heimischem Publikum ungeschlagen. Vor allem die Offensive mit den drei Torjägern Thomas Haindl, Max Handschuh und Youseff Suliman wusste zu beeindrucken und wird auch die Niedermeier/Schuster-Schützlinge fordern. Diese wollen nach den beiden 1:4-Niederlagen gegen starke Testspielgegner bei ansehnlichen Vorstellungen nicht leer ausgehen und die guten Trainingseindrücke bestätigen. Nicht mithelfen können dabei die verletzten Korbinian Löschenbrand und Lukas Pernpaintner, während die zuletzt im Trainingslager weilenden Bastian Blenke, Veit Dürmeier, Jakub Kusiak und Tim Schultes wieder dazustoßen..