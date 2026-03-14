Abschlusstest des TSV Langquaid von Martin Zeilhofer · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Kreisligist SG Offenstetten/Rohr prüft den Bezirksligisten ----- Nach fünf Vorbereitungsspielen und einem fünftägigen Aufenthalt in Spanien - in erster Linie zu Trainingszwecken - steht für den viertplatzierten Bezirksligisten TSV Langquaid beim Kreisliga-Achten SG Offenstetten/Rohr der letzte Test vor der Frühjahrsrunde an. Bei den Weiß-Blauen zeichnet sich ab, dass sie auf der Torhüterposition nun wieder doppelt besetzt sind, womit auf Jannick Möller nach der Rückkehr von David Meißner die Verantwortung nicht mehr alleine liegt. Trotz Trainingseinstieg muss noch weiter auf Florian Brunner gewartet werden und auch bei den angeschlagenen Thomas Blabl und Benedikt Köppel soll nichts überstürzt werden. Korbinian Köppel und Michael Schwank gesellen sich wieder dazu, so dass Trainer Matthias Eisenschenk, der mit seinem Team an der spanischen Goldküste am Feinschliff gearbeitet hat, viele Positionen doppelt besetzen kann und die aktuelle Form den Ausschlag für die Erstformation gibt.

Als spielstarker Testspielpartner läuft auf der Sportanlage in Rohr die SG Offenstetten/Rohr auf, die sich in der Kreisliga Donau ausgezeichnet schlägt und klar auf Kurs Klassenerhalt ist. Das Trainergespann Markus Bindorfer/David Babic, deren Tätigkeit bei den Abensberger Vorstädtern zu Ende geht, vertraut auf eine kampfkräftige, verschworene Einheit, aus der Goalgetter Nikolai Wöhrl mit 16 Treffern und vier Assists herausragt. Doch auch Robin Plötz (8/4) und Thomas Kegel (4/5) verdienen höchste Aufmerksamkeit, um Gegentore zu vermeiden. Zum Aufgebot der Spielgemeinschaft zählen auch einige Ex-Langquaider, die bisher vor allem aus Verletzungsgründen keine - wie Kapitän Stefan Kegel - oder nur einen Teil der Spiele - wie Thomas Steffel und Christoph Weigl - absolvieren konnten. In ihren bisherigen Partien nach der Winterpause kamen die Nachbarn zu einem 3:1-Erfolg gegen den Kreisklassen-Aufsteiger SV Pattendorf und zu einem 4:1-Erfolg gegen die gleichklassige SG Oberndorf/Matting, bevor nun dem Wiederauftakt beim FC Hohenthann entgegengefiebert wird.