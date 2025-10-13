Abschlussschwäche besiegelt Niederlage

Beim Landesliga-Absteiger aus Ulm wäre mit einer besseren Chancenverwertung durchaus ein Punkt möglich gewesen.

In den ersten 20 Minuten bestimmten zwar die Gastgeber das Spielgeschehen, richtig gefährlich wurde es vor unserem Tor aber selten. Unsere Mannschaft stand kompakt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche, kam jedoch nicht zum Abschluss. In der 25. Spielminute fiel das 1:0 dann unglücklich: Eine harmlose Flanke rutschte Keeper Fimpel durch die Hände und landete im Netz. Bis zur Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Bild – Türkgücü mit mehr Ballbesitz, der SVJ mit guter Ordnung und gelegentlichen Konteransätzen. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Marco Wind, dessen Schuss der Torhüter gerade noch über die Latte fausten konnte. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.