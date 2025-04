– Foto: Julia Ritter

Abschlussschwach unterliegt eiskalt Alles war angerichtet für ein Fußballfest und drei wichtige Punkte für den FSV Schleiz gegen Konkurrent Blau-Weiß Bad Frankenhausen: An allen drei Kassen wurden die Pforten zum Fasanengarten geöffnet. Verlinkte Inhalte Thüringenliga FSV Schleiz Bad Frankenhausen

Kapitän Nicky Eichelkraut verriet im FuPa-Gespräch, worauf es ankommen würde, und bat die Fans in einem kurzen Video noch einmal an diesem 12. April an den Schleizer Fußballplatz zu pilgern. Christian Pätz verzichtete „aus Aberglaube“ sogar auf einen Tipp der eigenen Partie. Und zu guter Letzt kündigte sich ein Filmteam aus der Nähe Dresdens an. BERICHT von L. Broßmann / FSV Schleiz

Das honorierten die Fans, indem endlich wieder die Marke der 200 zahlenden Zuschauer geknackt wurde. Und auch die Mannschaft startete sehr gut in die Partie. Am Ende sollte aber die blanke Ernüchterung bleiben und die Schwarz-Gelben einmal mehr mit leeren Händen dastehen. Denn die Anfangseuphorie nach Yugo Arakakis frühem, abgefälschtem Treffer (2.) erlitt schon fünf Minuten später durch das verletzungsbedingte Ausscheiden des Japaners einen Dämpfer. Getoppt wurde das auch noch mit dem 1:1 durch Jerome Riedel, der aus etwa elf Metern freistehend den Ball nicht richtig traf, ihn aber trotzdem platziert ins untere rechte Eck setzte (23.).

In der Folge hatte der FSV durch Berger und Eichelkraut nach zuvor jeweils herrlichen Spielzügen und guten Vorlagen von Asmir Nukovic bzw. Albert Pohl zwei einhundertprozentige Torchancen und muss nach 33 Minuten mit 3:1 führen. Stattdessen besorgte der 19-jährige Paul Friedemann sogar die Gästeführung, als er nach einem Eckball aus fünf Metern ungedeckt gegen die Laufrichtung von Keeper Groh vollenden konnte (35.). Mit einem Rückstand ging es für die Schleizer dennoch nicht in die Pause, weil Eichelkraut nach einem Freistoß mit viel Wille den eingesprungenen Ausgleich besorgte (45.). Wer nun mit in Durchgang zwei beflügelten Schleizern rechnete, wurde nur mäßig bestätigt. Man ließ hinten zunächst zwar nahezu nichts zu, auch auf der anderen Seite blieb es aber ungefährlich. Und als die Schleizer den Ball in ein und derselben Situation dreimal in Folge quer durch den Sechzehner der Gäste jagten, ohne einen Abnehmer zu finden, antworteten die Gäste nach Unsicherheiten bei einem Eckball mit dem 2:3 durch Carsten Kammlott per Kopf (63.).