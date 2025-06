"Abschlussfahrt ging nach Mainz mit Besuch im ZDF-Fernsehgarten"

Ziel: Aufstieg – Form: zweitrangig Der Blick auf die Saison war von Beginn an ambitioniert. „Unser Saisonziel war, Meister zu werden“, stellt Kreudler klar. Dass es dann über den Umweg Relegation der Aufstieg gelang, schmälert die Freude keineswegs: „Mit dem Aufstieg hatte ich schon gerechnet – in welcher Form auch immer!“

Feiermarathon mit den Fans Nach dem letzten Spiel kannte die Euphorie keine Grenzen mehr. „Es wurde ordentlich gefeiert“, erzählt Trainer Daniel Kreudler. „Nach dem Sieg in der Relegation sind wir in unser Sportheim, wo die Mannschaft mit den Fans bis um 4 Uhr gefeiert hat. Weiter ging es dann am Samstag um 11 Uhr auf dem Sportplatz bis wieder nachts um 4 Uhr – einige haben sogar den Sonntag noch mitgenommen.“

Selbstvertrauen nach 76 Punkten

Für Kreudler ist klar: Das Selbstbewusstsein aus der regulären Saison war entscheidend. „Schwer zu sagen, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, weil es ja nun über die Relegation geklappt hat“, so der Trainer. „Aber ich denke, wenn man in der Runde 76 Punkte holt und über 100 Tore schießt, dann ist man in der Relegation mit ordentlich Selbstvertrauen angetreten und konnte sogar einen 0:1-Rückstand drehen.“

Großer Teamgeist als Erfolgsfaktor

Das Geheimnis des Erfolgs liegt für Kreudler vor allem in der Einheit der Mannschaft. „Der Zusammenhalt ist sicherlich eine große Stärke von uns. Jeder stellte sich in den Dienst der Mannschaft.“

Aufstieg mit Fernsehgarten-Finale

Die verdiente Belohnung folgte kurz darauf. „Zur Abschlussfahrt ging es drei Tage nach Mainz mit einem Besuch im ZDF-Fernsehgarten“, berichtet der Trainer. Ein gelungener Abschluss einer besonderen Saison.