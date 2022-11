Abschlussfahrt der Troublemakers mit dem 1. FC Bocholt Regionalliga West: Am 3. Dezember mit dem Bus zur U23 von Fortuna Düsseldorf.

Zu seiner traditionellen Saisonabschlussfahrt am 3. Dezember setzt der Fanclub Troublemakers Bocholt 1997 wieder einen Fan-Bus ein. Diesmal reisen die Anhänger mit dem Regionalligisten 1. FC Bocholt zu den Amateuren von Fortuna Düsseldorf an den Flinger Broich.

Abfahrt des Busses ist um 11.30 Uhr am Bocholter Hünting. Der Fahrpreis beträgt 15 Euro pro Person und 10 Euro für Jugendliche bis 16 Jahre. Da der Bus bereits mehr als zur Hälfte gefüllt ist, bitten die Troublemakers um frühzeitige Anmeldung und Überweisung des Fahrpreis per Pay Pal oder Zahlung in bar beim Heimspiel gegen Düren.