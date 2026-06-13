Abschlussbericht der Saison 25/26 7_er Ü32

Die Saison 2025/2026 7ER SENIOREN Ü32 BEZIRKSLIGA ST.2 begann für unsere Mannschaft äußerst vielversprechend. Mit starken Leistungen, großem Einsatz und guten Ergebnissen konnten wir uns früh in der Spitzengruppe etablieren und zeigten über weite Strecken attraktiven und erfolgreichen Fußball.

Im Verlauf der Saison mussten wir jedoch einige Rückschläge verkraften. Mehrere Spieler fielen verletzungs- oder berufsbedingt aus, sodass wir in vielen Spielen mit den letzten personellen Reserven antreten mussten. Trotz dieser schwierigen Situation bewies die Mannschaft großen Zusammenhalt, Kampfgeist und Einsatzbereitschaft.

Leider konnten wir die Belastungen auf Dauer nicht vollständig kompensieren. In der entscheidenden Phase der Saison fehlten letztlich die nötigen Kräfte, um die starken Leistungen aus der Hinrunde konstant fortzuführen. Dadurch wurde das große Ziel, der Aufstieg, am Ende knapp verpasst.