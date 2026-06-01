Abschluss mit Pleite – Uffing verliert letztes Spiel

Pariert einen Elfmeter, kann die SVU-Pleite aber dennoch nicht verhindern: Torwart Joshua Eibl. – Foto: AM

„Wenn dann schon gscheid.“ Das ist die sarkastische Antwort von Sebastian Graf auf die Frage, warum der SV Uffing auch das letzte Spiel der Kreisklassen-Saison in den Sand gesetzt hat – 2:3 beim ESV Penzberg. Tatsächlich lag es an „keinem schlechten Gegner“, aber auch daran, dass der SVU mit Rücksicht auf die Reserve einige Fußballer gar nicht mit auf die Reise genommen hatte.

Zunächst sah Graf ein „Sinnbild der Saison“, weil die Gäste früh ein unnötiges Gegentor schluckten und dann per individuellem Patzer im negativen Sinne nachlegten. Immerhin schafften es die Uffinger, den Rückstand bis zur Pause zu egalisieren. Erst wurde Felix Hoffmann schön freigespielt (2:1), dann traf Lucas Stegemann per verunglückter Flanke, die sich über Jonathan Pettiez in die lange Torecke senkte zum Ausgleich. Der zweite Abschnitt sei Graf zufolge „so vor sich hingepritschelt“. Leo Rathgeb verpasste die mögliche Führung für Uffing, obendrein lief ein Konter mit mächtig Überzahl ins Leere. Als Keeper Joshua Eibl in den Schlussminuten einen Strafstoß von Laurin Husenbeth parierte, schien der Punktgewinn als kleines Trostpflaster auf dem SVU-Wappen zu kleben. Doch bei der anschließenden Ecke segelte der Ball durch den Strafraum hindurch auf den Schlappen von Tobias Szekeli.