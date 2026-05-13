Abschluss in der Regionalliga Nordost: Babelsberg 03 fordert Hertha II

Trotz der jüngsten 4:6-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg II hat der SV Babelsberg 03 sein Minimalziel erreicht und den Verbleib in der Liga gesichert. Die Spielzeit war von erheblichen Schwankungen geprägt. Besonders zum Ende der Hinrunde befand sich die Mannschaft in einer Formkrise und rutschte bedrohlich in Richtung Tabellenkeller.

Ein Blick auf das Torverhältnis von 64:64 spricht Bände über den bisherigen Saisonverlauf. Mit den 64 geschossenen Toren stellt Babelsberg eine formidable Offensive, die sogar häufiger traf als die in der Tabelle dominierenden Aufstiegsaspiranten FC Carl Zeiss Jena und 1. FC Lokomotive Leipzig.

Dennoch sammelte das Team in den entscheidenden Momenten wichtige Zähler gegen direkte Konkurrenten. So gab es jeweils zwei Siege gegen den FC Eilenburg sowie die BSG Chemie Leipzig, ergänzt durch erfolgreiche Auftritte mit jeweils einem Sieg und einem Unentschieden gegen den BFC Dynamo, den FC Hertha 03 Zehlendorf und den Greifswalder FC.

Gleichzeitig offenbarte die Defensive eklatante Schwächen. Die 64 Gegentreffer bedeuten, dass die Mannschaft mehr Tore hinnehmen musste als der Tabellenvorletzte und feststehende Absteiger aus Eilenburg. Auch gegen die Spitzenmannschaften der Liga, darunter der FSV Zwickau und der FC Rot-Weiß Erfurt, blieb man zu oft blass. Wenn es ein klares Ziel für die neue Saison gibt, dann ist es die Notwendigkeit, defensiv stabiler zu agieren.

Spektakel als Spiegelbild der Saison

Die jüngste Auswärtspartie in Magdeburg verdeutlichte diese Problematik noch einmal eindrucksvoll. Unter Trainer Johannes Lau erlebten die Zuschauer ein torreiches Spektakel, bei dem die Babelsberger Offensivkräfte zwar überzeugten, die Abwehr jedoch zu viele Lücken bot. Besonders Linus Queißer stach mit einem Doppelpack heraus, zudem trugen sich Jakob Wiehe und Philipp Zeiger in die Torschützenliste ein. Dennoch stand am Ende eine Niederlage.

Ein starker 4:1-Erfolg zuvor gegen den Halleschen FC zeigte zwar, dass das Team an guten Tagen jedem Gegner gefährlich werden kann, es ihm jedoch über die gesamte Spielzeit an der nötigen Konstanz mangelte.

Ausgangslage vor dem Saisonfinale

Nun wartet im letzten Spiel die von Rejhan Hasanovic trainierte Hertha-Reserve. Die Berliner stehen aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz mit 40 Punkten, während Babelsberg mit 38 Zählern auf Rang 14 rangiert. Da die Gäste seit vier Spielen auf einen Dreier warten und zuletzt nur ein 1:1-Unentschieden gegen die VSG Altglienicke holten, bietet sich den Hausherren eine gute Gelegenheit.

Mit einem Heimsieg könnte Babelsberg die Hauptstädter in der Endabrechnung noch überholen. Das Hinspiel macht Mut: Unter dem damaligen Trainer Ronny Ermel gewann Babelsberg auswärts mit 2:0, wobei erneut Queißer mit zwei Treffern zum entscheidenden Akteur avancierte.