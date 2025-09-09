Abschluss der Saisonvorbereitung

Mit drei Vorbereitungsspielen in acht Tagen schlossen die Frauen des MTV Diessen die Saisonvorbereitung für die Bezirksligasaison 25/26 ab. Am letzten Augustwochenende unterlag man dem Bezirksoberligisten vom FC Oberau denkbar knapp mit 0-2, vergangenen Mittwoch bezwang das Team von Coach Nico Weis den SC Pöcking mit 4-2. Und zum Abschluss der Vorbereitung besiegte der MTV am Samstag die U23 des TSV 1860 München klar mit 5-0. Höhepunkt der letzten Wochen für das Team war das alljährliche Sommertrainingslager in Tirol, in dem die Mannschaft von Freitag bis Sonntag nicht nur fünf intensive Trainingseinheiten absolvierte, sondern auch viel Zeit als Team zusammen verbrachte.

In den Vorbereitungsspielen kamen alle Spielerinnen zum Einsatz, darunter auch die aus der U17 aufgerückten Antonia Huber, Emilia Bayerlander, Marie Hermann, Gina di Maggio und Torhüterin Hannah Moser. Mit weiteren drei U19 Spielerinnen stellt der MTV ein junges Team, umso wichtiger sind für Nico Weis seine erfahrenen Leistungsträgerinnen um Kapitän Sophie Bauer, Zoe Klein und Andrea Bichler, die in der neuen Saison mehr Verantwortung tragen sollen.

Spielbericht MTV Diessen – FC Oberau 0-2 (0-1)



Urlaubs- und verletzungsgeplagt freuten sich die MTV Fußballerinnen dennoch auf das Vorbereitungsspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Oberau. Dank einigen Aushilfskräften konnte Coach Nico Weis auf 12 Spielerinnen zurückgreifen, allerdings verletzte sich die junge Emilia Bayerlander schon nach wenigen Minuten am Auge und musste sogar direkt ins Krankenhaus gebracht werden. Fast die gesamte zweite Halbzeit spielte der MTV dann mit 10 Feldspielerinnen und bot dem BOL Team aus Oberau ein Duell auf Augenhöhe. Oberau war durch Rebecca Schelling in Führung gegangen, der MTV hatte ebenfalls tolle Chancen, scheiterte am Innenpfosten. Andrea Bichler traf sehenswert, ihr Treffer wurde jedoch nicht anerkannt. In der zweiten Halbzeit schenkten sich beide Mannschaften auf dem Feld nichts, es blieb ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit machte Oberau durch Molly Kabamooli den Sack zu zum 2-0 Endstand.

Spielbericht MTV Diessen – TSV 1860 München II 5-0 (2-0)

Nachdem die erste Mannschaft des TSV 1860 München am Folgetag ein Pokalspiel hatte, trat die zweite Mannschaft zum Vorbereitungsspiel beim MTV Diessen an. Zu Beginn der Partie sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit einigen Torabschlüssen auf beiden Seiten. Diessen ging nach einer guten halben Stunde mit einem Doppelschlag in Führung. Zunächst traf Julia Stapff per Freistoß, nur eine Minute später bediente Marie Herrmann Torjägerin Andrea Bichler, die auf 2-0 erhöhte. Die starke Löwen Torhüterin Mona Dauwalter parierte mehrfach glänzend.

In der zweiten Halbzeit bediente Bichler Sturmpartnerin Laura Braunegger, die der Torhüterin keine Chance ließ und auf 3-0 stellte. Nur wenige Minuten später schloss Zoe Klein eine schöne Kombination zum 4-0 ab. Den Schlusspunkt setzte wieder Andrea Bichler, die ein schönes Zuspiel von Youngster Antonia Huber zum 5-0 Endstand versenkte.