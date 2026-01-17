Abschluss der Hallensaison

Station vier von vier steht für den Sinsheimer Hallenfußball an. Am Sonntag absolviert die SG Kirchardt ihren Stimmte-Cup und bestreitet damit beinahe schon traditionell den Abschluss der Hallenrunde, bevor in der kommenden Woche bereits einige Teams mit ihrer Vorbereitung auf die Rückrunde starten.
Kirchardts Sportlicher Leiter Thomas Hafner lädt alle Interessierten ein: "Wir bieten neben Fußball Essen und Getränke an und freuen uns einfach auf einen angenehmen Tag unter Fußball-Interessierten."
Die Grundlagen haben zahlreiche ehrenamtliche Kirchardter Helferinnen und Helfer vergangene Woche geschaffen. Sie bauten eine Rundumbande auf und es fanden bereits einige Turniere statt. Letzten Freitag beispielsweise das Alte Herren Turnier, dass die "AH Kamerun", eine Hobbymannschaft, gegen die Alten Herren aus Kleingartach im Finale für sich entschied. "Wir hatten insgesamt zehn teilnehmende Mannschaften", berichtet Hafner und ergänzt, "der Kontakt zum späteren Turniersieger kam über unsere AH beim Turnier in Gemmingen zustande."
Weitere Jugendturniere sorgten für reichlich Betrieb in der Kirchardter Sporthalle. Kommendes Wochenende ist neben dem großen Abschlussturnier am Sonntag, am Freitagabend mit dem Ortsturnier ein weiterer Höhepunkt geplant. Samstags findet obendrein die Winterfeier der SG statt – ein Wochenende voll mit gelebter Vereinstreue also in Kirchardt.
Der Sportliche Leiter ist selbst ein großer Liebhaber des Hallenfußballs, beim Alte Herren Turnier fungierte er sogar als Schiedsrichter und für das Senioren-Turnier am Sonntag hat er unzählige Telefonate getätigt, um ein breites Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Er sagt: "Im November ging es los mit den Planungen und das hat sich nun über zweieinhalb Monate gezogen, wobei ich bei dem ein oder anders öfters nachhaken musste."
Sein Fleiß und seine Hartnäckigkeit haben sich ausgezahlt. Obwohl mit MassenbachHausen und Schwaigern zwei langjährige Gäste abgesagt haben, da im Unterland die Rückrunde sehr früh startet und sie sich bereits in der Vorbereitung befinden, ist es Hafner gelungen, 17 Teams für das Turnier zu gewinnen und somit drei mehr als im Vorjahr. "Das macht mich ehrlich gesagt schon ein bisschen stolz", sagt er.
In der Nacht nach der Winterfeier und am frühen Sonntagmorgen gilt es dann, die Halle auf Vordermann für das Aktiven-Turnier zu bringen. Von den gemeldeten Teams stechen die Landesligisten Türkspor Eppingen und der Gastgeber heraus. Nicht unterschätzen darf man aber sicherlich auch das Kreisliga-Spitzenteam SV Treschklingen sowie die im gesamten Rhein-Neckar-Raum bekannten Hallenspezialisten des Heidelberger SC. Je nach Besetzung der Mannschaften darf man dem TSV Ittlingen, dem TSV Steinsfurt oder der SpVgg Baiertal einiges zutrauen. Darüber hinaus gilt in der Halle immer ein großes Überraschungspotenzial.
Zum Modus: Aus den vier Vorrundengruppen kommen jeweils die beiden Besten ins Viertelfinale. Pro Partie wird zehn Minuten gezockt und ab 10 Uhr tollt der Ball. Wer sich am Ende des Tages den Siegerpokal sichern will, benötigt einen langen Atem. Das Finale ist auf 17.18 Uhr terminiert.
Nach dem Budenzauber ist vor dem Ernst der Liga. "Am Dienstag starten wir mit der Vorbereitung", sagt der Sportliche Leiter. Ab dann rückt in Kirchardt der anvisierte Landesliga-Klassenerhalt in den Fokus und das wird dieses Jahr ein ganz kniffliges Unterfangen. Bei bis zu fünf Absteigern kann es gut sein, dass nicht einmal 40 Punkt für den Klassenverbleib genügen.
Stimme-Cup der SG Kirchardt in der Sporthalle Kirchardt: Samstag ab 10 Uhr:
Gruppe A: Türkspor Eppingen, SpVgg Baiertal, TSV Obergimpern, TSV Fürfeld, TSV Steinsfurt; Gruppe B: Türk Gücü Sinsheim, Heidelberger SC, SV Gemmingen, SG Kirchardt II; Gruppe C: SG Kirchardt I, FC Badenia St.Ilgen, VfB Bad Rappenau, SV Hilsbach; Gruppe D: SV Treschklingen, TSV Ittlingen, FC Berwangen, SpG Steinsfurt-Reihen II.
Viertelfinale: ab 15.54 Uhr; Halbfinale: ab 16.42 Uhr; Spiel um den dritten Platz: 17.06 Uhr; Finale: 17.18 Uhr.