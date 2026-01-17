Abschluss der Hallensaison

– Foto: Markus Becker

Station vier von vier steht für den Sinsheimer Hallenfußball an. Am Sonntag absolviert die SG Kirchardt ihren Stimmte-Cup und bestreitet damit beinahe schon traditionell den Abschluss der Hallenrunde, bevor in der kommenden Woche bereits einige Teams mit ihrer Vorbereitung auf die Rückrunde starten.

Kirchardts Sportlicher Leiter Thomas Hafner lädt alle Interessierten ein: "Wir bieten neben Fußball Essen und Getränke an und freuen uns einfach auf einen angenehmen Tag unter Fußball-Interessierten." Die Grundlagen haben zahlreiche ehrenamtliche Kirchardter Helferinnen und Helfer vergangene Woche geschaffen. Sie bauten eine Rundumbande auf und es fanden bereits einige Turniere statt. Letzten Freitag beispielsweise das Alte Herren Turnier, dass die "AH Kamerun", eine Hobbymannschaft, gegen die Alten Herren aus Kleingartach im Finale für sich entschied. "Wir hatten insgesamt zehn teilnehmende Mannschaften", berichtet Hafner und ergänzt, "der Kontakt zum späteren Turniersieger kam über unsere AH beim Turnier in Gemmingen zustande."

Weitere Jugendturniere sorgten für reichlich Betrieb in der Kirchardter Sporthalle. Kommendes Wochenende ist neben dem großen Abschlussturnier am Sonntag, am Freitagabend mit dem Ortsturnier ein weiterer Höhepunkt geplant. Samstags findet obendrein die Winterfeier der SG statt – ein Wochenende voll mit gelebter Vereinstreue also in Kirchardt. Der Sportliche Leiter ist selbst ein großer Liebhaber des Hallenfußballs, beim Alte Herren Turnier fungierte er sogar als Schiedsrichter und für das Senioren-Turnier am Sonntag hat er unzählige Telefonate getätigt, um ein breites Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Er sagt: "Im November ging es los mit den Planungen und das hat sich nun über zweieinhalb Monate gezogen, wobei ich bei dem ein oder anders öfters nachhaken musste."