Abschlagtor im Hoffnungs-Quartett – SCBV II und Grafing II noch im Relegationstopf

Die Leistungsschwankungen zur Saisonmitte haben die Schützlinge von Ralf Rensch inzwischen stabilisiert. „Ich bin richtig stolz darauf, wie die Truppe umsetzt, was wir im Vorfeld besprechen“, lobte der Übungsleiter des SC Baldham-Vaterstetten II nicht erst seit dem schwungvollen 5:1-Heimerfolg gegen die FCA-Reserve.

Rensch-Elf mit viertem Sieg in Folge

Der vierte Sieg in Folge spülte die Rensch-Elf bereits vor bis auf Relegationsrang zwei. „Es bleibt spannend“, verweist Rensch grinsend einerseits auf den Saisonabschluss am Sonntag gegen den SV Bruck. Andererseits darauf, dass Verfolger Grafing noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, um den SCBV im Saisonfinale noch in puncto Aufstiegsrunde abzufangen.

Die eigenen Hausaufgaben erledigen die Baldhamer derzeit jedenfalls souverän. Von einem „verdienten Sieg und einer kämpferisch ganz starken Leistung“, sprach Coach Rensch nach dem jüngsten Heimauftritt, bei dem sein Team sich wiederholt defensiv stabil und offensiv effizient präsentiert habe. Für die Baldhamer trafen Armin Roshani (28.), Michael Schmidt (37.), Timon Becker (43./55.) und Julian Dörfler (88.).